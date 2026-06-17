Natalia Sette 17 JUN 2026 - 19:15h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sube un video mostrando el antes y después de su operación y sus seguidores la critican

Olatz desvela todas sus operaciones y retoques estéticos

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Olatz se sometía hace tres semanas a su segunda rinoplastia para solucionar uno de los complejos que arrastra desde hace años. El objetivo de meterse de nuevo en quirófano era solucionar aquello que le disgustaba de su primera operación. Aunque ella está tremendamente satisfecha, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha recibido una oleada de críticas tras mostrar el resultado.

La novia de Albert Barranco buscaba que le limaran el hueso y le subieran más la punta de la nariz para que le quedara perfecta. Ahora, tres semanas más tarde y con las vendas ya retiradas, ha querido compartir el resultado final. “Mi evolución de los primeros días después de la operación en unos segundos… ojalá fuera tan fácil y rápido”, ha dicho acompañando al ‘reel’ publicado en su perfil de Instagram.

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Lo que no se esperaba la vasca es que sus seguidores reaccionaran con una avalancha de comentarios negativos. La mayoría de ellos coinciden en que no solo es que no se note la operación, si no que muchos de ellos consideran que su nariz estaba mejor antes de pasar por quirófano.

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"Veo la punta más grande en el después”, “Estaba mejor cuando estaba peor” o “Ahora está más gorda y grande…”, son algunos de los mensajes que le han lanzado a través de la sección de comentarios. A pesar de haber enseñando el doloroso postoperatorio, demostrando que sí se ha operado, muchos piensan que ha sido inútil al no notarse el cambio.

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La creadora de contenido no ha contestado de momento a las críticas y ha preferido ignorar todo el odio. Ella misma ha dicho en más de una ocasión que está muy contenta con el resultado y eso es lo que más le importa. Aunque a las 2 o 3 semanas de la operación se comienzan a ver los resultados, la realidad es que pueden tardar meses hasta verse el resultado definitivo.

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Sus fans más fieles han intentado luchar contra los comentarios de ‘hate’ llenando la publicación de halagos y mensajes de amor. Por su parte, su novio Albert Barranco le ha dejado un divertido mensaje ignorando por completo la polémica: “Explícales lo bien que te curó las heridas Dr.Barranco”