La princesa Leonor se 'cuela' en el acto del rey Felipe en Murcia: su mensaje y la tierna reacción de su padre

La hija de los reyes Felipe y Letizia está a punto de completar su formación militar como parte de su preparación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas

El rey Felipe viaja a Murcia ante la recta final de la formación militar de la princesa Leonor: el motivo y la coincidencia

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La princesa Leonor vuelve a convertirse en una de las grandes protagonistas de un acto institucional. Durante el evento del Tour del Talento y la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona celebrado este martes, 26 de mayo, en Murcia y presidido por el rey Felipe, la heredera al trono ha sorprendido a los asistentes 'colándose' en el encuentro en plena formación militar.

Pese a no estar presente físicamente, la ausencia de la hija de los reyes Felipe y Letizia ha estado más que justificada. La princesa continúa inmersa en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, donde está a punto de completar su preparación institucional y militar. Desde hace meses, la futura reina de España mantiene una intensa agenda de instrucción castrense, formación académica y actividades militares que forman parte de su preparación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

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Precisamente por ese compromiso con su formación, Leonor no ha podido asistir al acto organizado por la Fundación Princesa de Girona, una cita muy importante para la institución por su vínculo con el talento joven, el emprendimiento y el apoyo a las nuevas generaciones. Sin embargo, la princesa ha decidido estar presente de una forma muy especial y personal.

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El mensaje de la princesa Leonor y la reacción de Felipe VI

Durante el evento se ha proyectado un vídeo recopilatorio con imágenes y vídeos de Leonor en la Academia de San Javier. En el montaje, tal y como ha dejado ver la Casa Real a través de sus redes sociales, aparecen distintos momentos de su día a día dentro de la formación militar: ejercicios, jornadas de instrucción, actividades junto a sus compañeros, vuelos en solitario y escenas que reflejan la disciplina y la implicación con la que afronta esta etapa.

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Las imágenes han cobrado todavía más fuerza gracias a la voz en off de la propia princesa. En el mensaje, Leonor se dirige directamente a los jóvenes y a las personas más vulnerables, dedicando unas palabras de apoyo a quienes luchan cada día por formarse, por encontrar oportunidades laborales y por conseguir un futuro estable.

"A quienes no lo tienen fácil, a las personas más vulnerables, a los jóvenes que pelean para formarse, para tener un trabajo, para tener un hogar", ha trasladado la heredera como parte de su discurso, muy alineado con los valores que promueve el Tour del Talento.

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El mensaje ha llamado especialmente la atención por su tono cercano y por la naturalidad con la que la princesa suele conectar con la realidad de muchos jóvenes españoles.

Uno de los momentos más comentados ha llegado con la reacción del rey Felipe mientras se proyectaba el vídeo. Tal y como muestra Zarzuela, el monarca ha seguido las imágenes con una sonrisa visible y gesto de orgullo. Incluso mira en varias ocasiones hacia las personas que tiene a su alrededor para observar el impacto que está teniendo el mensaje de su hija entre los asistentes.

El fin de la formación militar de Leonor y su etapa universitaria

La presencia de Leonor en la Academia de San Javier supone además una de las fases más relevantes de su preparación. Después de su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, la princesa está a punto de completar su paso por las Fuerzas Armadas, siguiendo el mismo camino formativo que realizó en su día el propio Felipe VI.

Será el próximo mes de julio cuando reciba el despacho de alférez, y tan solo dos meses después, comenzará su etapa universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid, como alumna del Grado de Ciencias Políticas.