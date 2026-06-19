Susana Uribarri reaparece tras su bache de salud: "Ha sido un susto muy grande, creo que fue un aviso de Dios"
La empresaria ha vuelto a su trabajo como colaboradora de televisión y ha narrado en primera persona el episodio que sufrió
Susana Uribarri, ingresada en un hospital a causa de una neumonía tras acudir a una revisión médica
El pasado 11 de junio, la agencia Europa Press informó de la complicada situación de salud que atravesaba Susana Uribarri, reconocida representante de los famosos, a sus 61 años. La empresaria se encontraba en una revisión rutinaria en el hospital (tenía una prueba programada desde hacía tiempo) cuando sintió un fuerte dolor en el pecho. Después, fue diagnosticada de neumonía.
Dicha enfermedad provocó que se tuviera que quedar ingresada en el hospital y alarmó a sus seres queridos. Su hija, Carlota Uribarri, canceló un viaje que tenía previsto a Menorca para estar al lado de su madre y su gran amiga (y representada) Ana Obregón, dio más detalles a la prensa de lo que le había ocurrido a su manager:
"Os voy a contar. Susana, que es mi amiga del alma y como una hermana para mí, pues ha tenido un gran susto, la verdad. Ha sido un susto, ha sido después de unas pruebas que se hacía, que no podía respirar y le han encontrado, pues tiene una neumonía. Tiene una neumonía fuerte, está con antibióticos", dijo la protagonista de 'Ana y los 7'.
"Fue horrible, no podía hablar ni respirar"
Ahora que ha salido del hospital y se ha reincorporado al trabajo como colaboradora de televisión, ha sido la propia Susana quién ha explicado cómo se desarrolló su episodio:
"Fui a hacerme unas pruebas rutinarias, que me hago todos los años en el mes de junio en el Hospital Monte Príncipe. Fui a ver a mis médicos y, cuando me estaba haciendo las pruebas, noté un dolor que me oprimía en el pecho y que no me dejaba respirar. Realmente, yo creí que era un infarto, nunca pensé en el pulmón.
"Voy a dejar de trabajar diez horas al día"
"No podía hablar y tenía muy poquita capacidad para respirar. Esta con oxígeno y veía a mi madre y a mi hija hablando con los médicos de un posible trombo y de que me tenían que hacer urgentemente un TAC con contraste. Fue horrible, lo pasé muy mal, hasta que ya supe que era una neumonía y me calmé un poco. Había visto a mi hija pidiendo por favor que me salvaran la vida, así que yo creo que ya ha llegado el momento de pensar y de tomarse las cosas de otra forma", ha explicado.
El mismo mantra ha repetido en su última entrevista en Europa Press: "Gracias a Dios estoy aquí, que ha sido un susto, un susto bastante grande, que yo creo que es como una llamada, una llamada de Dios de decir, ojo, un aviso, un aviso, un aviso de Dios, de para al carro, no vayas tan deprisa, y bueno, a cuidarme mucho", concluyó la manager.
De hecho, en una entrevista que dio a la revista 'Hola', tras pasar seis días hospitalizada, aseguró que va a reducir drásticamente sus horarios laborales: Tengo que seguir intentando retomar la actividad poco a poco y hacer una revisión pulmonar en 15 días. Ahora a intentar seguir trabajando, pero intentando evitar el estrés porque el susto ha sido de aúpa. En vez de trabajar diez horas, solo lo haré cinco. Y solo si estoy bien", añadió.
Igualmente, Uribarri aprovechó la entrevista para dar las gracias a todo el equipo del hospital Monte Príncipe, donde la atendieron "muy bien". Después, publicó una fotografía de su vuelta a casa en la que aparece junto a su mejor amigo y compañero: su perrito, que se mantendrá fielmente a su lado en su proceso de recuperación.