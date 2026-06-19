Celia Molina 19 JUN 2026 - 07:15h.

La fundadora de 'Presuntas Implicados', a sus 53 años, está promocionando su nuevo disco en solitario, titulado 'Ser Humano'

Sole Giménez reacciona a la polémica de Lydia Rodríguez con Presuntos Implicados: "Remueve en mí recuerdos traumáticos"

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A sus 63 años, y con una larga y exitosa carrera musical a la espalda, Soledad Giménez será siempre recordada por haber fundado y puesto voz al grupo Presuntos Implicados. Mientras estudiaba en la facultad de Bellas Artes en la Universidad San Carlos de Valencia, creó esta banda junto a su hermano, cosechando éxitos como 'Cómo hemos cambiado', que se convirtió en todo un himno de los años 80.

Mucho tiempo después, en el 2006, Sole tomó la decisión unilateral de abandonar el grupo y, ahora, a raíz del testimonio de su sucesora, Lydia Rodríguez, sabemos los motivos "traumáticos" que la llevaron comenzar una carrera en solitario. Aunque 'Presuntos Implicados' se disolvió en el 2021, ha sido en los últimos días cuando su segunda vocalista ha revelado el presunto "acoso y maltrato continuado" que recibió por parte de los representantes de la banda, con el "silencio cómplice" de sus compañeros.

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Sole se pronuncia sobre el testimonio de Lydia

Lydia mencionó a Sole directamente al declarar que ella salió de la banda de una forma mucho más prudente, a lo que Giménez ha contestado recientemente con un comunicado: "Quiero expresar todo mi apoyo a Lydia Rodríguez. Reconozco que esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos de un pasado del que, no sin ayuda y mucho trabajo he conseguido alejarme y del que quiero seguir distanciada", dijo la veterana cantante.

Ahora, está plenamente centrada en la promoción de su nuevo disco, 'Ser Humano', donde busca reconectar con la esencia de las personas, con el amor, la alegría y el contacto: "Me gustaría que levantáramos la vista de los móviles y volviéramos a nosotros mismos. Veo a mucha gente con prisa, con demasiado ruido, demasiada confusión y creo que necesitamos un giro" , ha dicho en una entrevista compartida en su muro de Instagram.

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Su exmarido, Thomas Engle, y sus dos hijos, Álvaro y Alba

Eso en cuanto a su carrera profesional, que sigue plenamente activa; en lo personal, Sole también tiene un papel muy importante como madre de sus dos hijos, Alba y Álvaro, fruto de su matrimonio en 1990 con el alemán Thomas Engel. Ambos se casaron durante el mayor auge de 'Presuntos Implicados', por lo que llegaron a un acuerdo en la crianza: Thomas se quedaría en casa, cuidando del hogar y de los niños, mientras ella cumplían con los compromisos de sus giras.

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Aunque nunca hicieron pública la fecha de su divorcio, Sole y Thomas se separaron y se dedicaron a la relación individual con sus hijos. De hecho, Sole ha sido un gran apoyo para el lanzamiento de su hija como cantante, interpretando con ella a dúo temas tan conocidos como 'Mi pequeño tesoro', que la artista compuso cuando estaba embarazada de Alba.

En cuanto a la polémica que rodea ahora a Presuntos Implicados, el exmiembro Nacho Mañó se ha pronunciado en un comunicado, en el que niega haber "maltratado ni acosado" a Lydia Rodríguez por sus cuestiones de peso, vestimenta e imagen física en general. De hecho, el músico ha asegurado que "ha vivido este tema muy cerca" porque una de sus hijas "sufrió bullying" a causa de su sobrepeso.