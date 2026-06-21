En el informe se detalla que la mujer pasó más de una hora perdiendo sangre antes de que solicitase asistencia médica

Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras haber dado a luz en casa a su primer hijo: "Hubo una complicación"

Compartir







La investigación sobre la muerte de Stacey Warnecke, de 30 años, concluye que la influencer murió tras sufrir una hemorragia posparto durante un parto libre en su casa. En el informe se detalla que la mujer pasó más de una hora perdiendo sangre antes de que solicitase asistencia médica, según informa 'The Guardian'.

Warnecke dio a luz a Axel a las 03:00 horas de la madrugada del 29 de septiembre de 2025. La influencer escogió realizar un parto libre en su casa de Australia. Se trata de una práctica que consiste en dar a luz sin la asistencia de médicos o matronas.

PUEDE INTERESARTE Muere decapitado el influencer Prince Patel tras perder el control de su moto en una carretera de la India

La influencer contrató a una trabajadora de apoyo sin formación médica

Stacey Warnecke contrató a Emily Lal, una trabajadora de apoyo al parto conocida en internet como 'The Genuine Birth Keeper', por más de 3.000 libras. Pero ella no tiene ni formación médica ni trabaja en el sistema sanitario. El informe policial detalla que durante el parto, la influencer sufrió una hemorragia posparto grave, una pérdida de sangre que los médicos pueden tratar si se detecta a tiempo.

El patólogo forense Michael Burke declaró ante el Tribunal Forense de Victoria que una muerte por pérdida de sangre es "perfectamente tratable si se reconoce rápidamente y se controla". Warnecke experimentó dificultades respiratorias derivadas de la hemorragia interna, pero Lal interpretó que podría estar sufriendo un ataque de pánico. Así se puso escuchar durante las sesiones ante el tribunal. La trabajadora le preguntó a la influencer dos veces si debía llamar a una ambulancia, pero ella rechazó la propuesta.

Pero la tercera vez que se lo preguntó, momento en el que ya había transcurrido más de una hora desde que comenzó la hemorragia, aceptó que avisara a los servicios de emergencias. La llamada se produjo a las 04:13 horas de la madrugada y en la grabación se escucha a la madre gemir mientras el recién nacido llora de fondo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No estoy aquí para hacer un parto más seguro", explicó Lal

Lal afirmó en la llamada que "la hemorragia había parado" pero cuando llegaron los paramédicos a la vivienda, encontraron a la influencer prácticamente inconsciente junto a un gran coágulo de sangre. Uno de los sanitarios recordó que la habitación estaba oscura y que la mujer presentaba un color amarillento y estaba llena de sudor.

La influencer fue trasladada de urgencia al Hospital Frankston, en el sureste de Melbourne. Aunque le administraron toda la sangre que tenían en el centro hospitalarios y le realizaron intervenciones en el corazón y el útero, falleció ese mismo día. Los especialistas médicos señalaron en las audiencias que la hemorragia era interna y que por eso sus síntomas podrían haber pasado inadvertidos para una persona sin formación médica.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lal defendió su actuación y recalcó que ella no estaba capacitada para evaluar la pérdida de sangre: "No estoy aquí para hacer un parto más seguro. No puedo hacer eso. No tengo formación clínica. No es mi papel evaluar la pérdida de sangre".

La influencer quería llevar una vida libre de productos químicos

Stacey Warnecke decició recurrir a este acompañamiento durante el parto porque era escéptica hacia la vacunación de la Covid y por su deseo llevar una vida libre de productos químicos. Su marido, Nathan Warnecke, anunció su muerte en redes sociales y aseveró que ser madre era "el mayor sueño" de su esposa. Así, recalcó que ella consiguió cumplirlo "en sus términos, exactamente como siempre soñó hacerlo".

"Como su marido, no podría haber pedido una compañera mejor. Stacey era una hija del universo, a quien le encantaba por encima de todo llevar una vida sencilla y sin estrés. Se sentía como en casa en la naturaleza, rodeada de árboles y con la arena bajo sus pies", dijo sobre su mujer.