Equipo Outdoor 21 JUN 2026 - 13:00h.

La nuera de Makoke y mujer de Javier Tudela comparte en sus redes cómo hacer el peinado de invitada que todas sus seguidoras quieren replicar

El menú de cinco estrellas de la boda de Makoke y Gonzalo: sorbete de hierbas ibicencas, ensalada de langosta y lubina

Compartir







Marina Romero ha publicado en sus redes un tutorial de peinado de invitada paso a paso con el que ha arrasado entre sus seguidoras. La nuera de Makoke ya ha compartido vídeos de inspiración para sus seguidoras en otras ccasiones, como sus ideas de looks para la Feria de Abril y algún vídeo de peinado más sencillo, pero ahora da un paso más: enseña, desde cero, cómo hacerse un peinado de boda y evento que combina efecto clean look, trenzas y ondas.

El vídeo llega en plena temporada de bodas y celebraciones, con la familia muy activa después de haber vivido el enlace de Makoke con Gonzalo. Sus seguidoras no han tardado en guardarlo y en pedirle que repita el contenido de belleza. Marina, que este año ha retomado con fuerza su vida familiar y social junto a Javier Tudela, demuestra que el peinado de invitada no tiene que ser complicado para quedar impecable. La clave, según ella, está en combinar tres técnicas muy distintas en un solo look.

PUEDE INTERESARTE Javier Tudela y Marina Romero hacen un impresionante crucero con sus dos hijos: itinerario y precios

El tutorial comienza separando dos mechones anchos en la parte delantera del cabello y recogiendo el resto con una pinza. A continuación, humedece esos mechones y aplica aceite de coco y gel fijador fuerte para peinarlos completamente lisos y pegados hacia atrás, logrando el efecto clean look en la zona frontal. Los recoge en una pequeña coleta, dejando la parte superior muy pulida y con brillo.

El segundo paso es el más creativo. Marina suelta el cabello recogido con la pinza y toma dos mechones muy finos de la zona frontal. Con ellos hace dos trenzas delgadas que coloca sobre la cabeza a modo de diadema, sujetándolas con una horquilla. El resultado es una corona natural hecha con el propio cabello, sin necesidad de accesorios adicionales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por último, deja el resto del pelo suelto y se hace ondas suaves con una plancha. El peinado final combina lo pulido con lo romántico: la parte delantera completamente controlada y lisa, y la parte trasera con movimiento y volumen.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sus seguidoras no han tardado en reaccionar con preguntas sobre los productos que utiliza y peticiones de más contenido de este tipo. La mujer de Javier Tudela lleva tiempo construyendo una comunidad propia en redes, y este tutorial es la prueba. Un peinado elegante, sencillo y que se puede replicar en casa sin ir a la peluquería.