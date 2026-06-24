Cabe destacar que en el año 2023 y en 2024 ya sonaron con fuerza rumores de que podía existir algo entre la cantante y el tenista, pero nunca se confirmó

Óscar Casas y Ana Mena rompen su relación tras casi dos años juntos: su entorno revela el motivo de la ruptura

Compartir







Las imágenes de Ana Mena y Carlos Alcaraz compartiendo palco en un partido de tenis han provocado una auténtica tormenta mediática en las últimas horas, disparando los rumores sobre una posible ilusión entre la artista y el número uno del tenis español. Y es que las fotografías llegan en un momento especialmente delicado para la cantante malagueña, apenas unos días después de que trascendiera su ruptura con Óscar Casas. Ante esta situación, el entorno de ella ha querido pronunciarse al respecto.

PUEDE INTERESARTE El importante movimiento de Ana Mena ante su ruptura con Óscar Casas que refleja la etapa en la que se encuentra

Según ha revelado Javi Hoyos tras hablar directamente con personas cercanas a la compositora, entre Mena y Alcaraz no existe ninguna relación sentimental. Las mismas fuentes aseguran que ambos son "solo amigos" y que lo ocurrido en el torneo no ha sido más que un encuentro casual en el palco.

De acuerdo con esta versión, coincidieron también con otras personas presentes en el evento, se saludaron con total normalidad y compartieron algunos momentos de conversación, algo que se habría sacado de contexto tras la publicación de las imágenes de varias revistas del corazón.

PUEDE INTERESARTE La historia de amor de Ana Mena y Óscar Casas: más de un año de amor que arrancó en el set de rodaje

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La revista 'Semana' ha publicado: "Lejos de ser solo un saludo cordial, se pudo apreciar una conexión evidente, la cual podría desatar los comentarios al conocer la nueva situación sentimental de Ana Mena".

Por su parte, 'Diez Minutos' ha informado: "Se saludaron con dos besos para seguir compartiendo risas y bromas durante todo el encuentro. Después de varias horas de diversión y risas cómplices entre Ana y Carlos, llegó la hora de la despedida, con la que volvieron a acercarse para decirse adiós con dos nuevos besos, mientras intercambiaban algunas confidencias".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde el círculo más próximo a la intérprete de 'Un clásico' insisten en que la realidad sería muy distinta a la que se ha querido dibujar. De hecho, aseguran que Ana no estaría atravesando precisamente una etapa propicia para iniciar una nueva relación.

Tal y como manifiestan estas fuentes, la cantautora se encuentra "muy mal" y continúa muy afectada por el final de su historia de amor con Óscar Casas y estaría viviendo la situación con mucha tristeza.

Cabe destacar que en el año 2023 y en 2024 ya sonaron con fuerza rumores de que podía existir algo entre ellos, pero no se confirmó.

La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas

El quiebre sentimental entre Ana y Óscar fue adelantado por el citado Javi Hoyos y después confirmado por otros medios. Entonces, trascendió que había que la separación era oficial, aunque se había producido de forma amistosa, sin terceras personas y de mutuo acuerdo.

Las distintas informaciones publicadas coinciden en señalar que el principal motivo habría sido la dificultad para compaginar sus respectivas agendas profesionales, cada vez más exigentes.

A pesar del adiós, las fuentes cercanas a la expareja han insistido en que el cariño entre ellos sigue intacto. Ambos habrían tomado la decisión después de intentar compatibilizar sus proyectos personales y profesionales, pero sin dejar de quererse.

De hecho, desde su entorno se recalca que la relación terminó en buenos términos y que nunca existieron terceras personas ni conflictos graves detrás de la separación.

Aunque ninguno se ha pronunciado, sí lo ha hecho Sheila Casas, hermana mayor de Óscar. Tras ser preguntada por Europa Press, la también hermana de Mario Casas ha aseverado que están todos "muy bien" y que, por el momento, prefiere mantener silencio. "Los dos son maravillosos y los dos se quieren mucho", ha zanjado.