Equipo Outdoor 25 JUN 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Superivientes' vuelve a un lugar muy especial para la pareja y comparte un mensaje de lo más íntimo con sus seguidores

La escapada de postal de Tania Medina y Alejandro Nieto a un lugar “de película”

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Alejandro Nieto y Tania Medina son una de las parejas más queridas del panorama televisivo. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ llevan años demostrando que su historia, lejos de agotarse, no hace más que crecer. Y eso que muchos no daban un duro por ellos: su paso por ‘La isla de las tentaciones’ estuvo lleno de altibajos, con Tania tomando la decisión de irse sola del programa tras sentir una conexión con uno de los solteros.

Sin embargo, meses después decidieron darse una segunda oportunidad. Ahora atraviesan uno de sus mejores momentos, y el exconcursante de ‘GH VIP’ acaba de demostrarlo con dos 'stories' que han emocionado a sus seguidores.

Desde que el gaditano ganó ‘Supervivientes’, la pareja ha construido una vida en común en el Puerto de Santa María, donde compraron su primera casa juntos y hace apenas unos meses abrían su propio estudio de pilates y barré, su primer proyecto empresarial conjunto. Tania, por su parte, ha dado el salto a la presentación en ‘El precio justo’ y ambos atraviesan uno de sus momentos más dulces y estables como pareja.

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Un viaje con mucha historia

Y en ese contexto llega el gesto más romántico del gaditano. Alejandro ha vuelto a Maspalomas y ha querido compartirlo con sus seguidores. En el primer story, un vídeo de las icónicas dunas con el texto “Qué maravilla por Dios, por más que vengo más me enamoro de esta isla”. Gran Canaria es la isla natal de Tania, y no es la primera vez que la pareja la elige para escaparse juntos.

Pero era el segundo story el que lo decía todo. Una foto besándose con la canaria en la arena, acompañada del mensaje: “Aquí fue nuestra primera vez. 9 años después aquí seguimos”. Un texto que sus seguidores han recibido con mucho cariño y que deja claro que ese rincón de la isla guarda recuerdos muy íntimos para los dos.

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Planes de futuro

La historia de Alejandro y Tania no ha hecho más que crecer, y el futuro apunta a más. El gaditano lleva semanas llenando sus redes de vídeos de bebés, dejando entrever sus ganas de volver a ser padre. Tania reaccionó con humor compartiendo una foto con mascarilla y los ojos en blanco: “Mi cara cuando Ale no para de repostear cosas de bebés”. Por ahora, ambos tienen la cabeza puesta en su negocio, pero nueve años de historia dan para mucho. Y Maspalomas lo sabe.