Anita Matamoros enseña el tatuaje que se ha hecho por su novio, Johnny Garso

Natalia Sette 02 JUL 2026 - 15:01h.

La hija de Makoke hace un 'tour' por todos los tatuajes de su cuerpo y explica en detalle su significado

Anita Matamoros encuentra el vestido perfecto para la boda de su madre, Makoke: de 800€ y cargado de volantes

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Anita Matamoros y Johnny Garso están en un momento muy dulce de su relación. Desde que decidieron gritar su amor a los cuatro vientos, el músico punk-rock de 33 años no solo ha enamorado por completo a la influencer, sino que también se ha ganado el corazón de toda su familia . En este momento de absoluta plenitud y complicidad, la influencer se ha hecho un tatuaje por él y se lo enseña a sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, la joven ha querido mostrar con todo lujo de detalles la colección de tatuajes que tiene por todo su cuerpo. “No todos tienen significado ni falta que hace, me encantan los tatuajes, me parece como si fuera vestir mi piel”, ha comenzado diciendo.

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Aunque cada uno se lo hizo en un momento especial de su vida, la recién estrenada como actriz reconoce que hay varios que le gustaría eliminar. “Algunos me los quitaría porque me he cansado pero antes os los enseño así”, ha dicho con sinceridad.

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De entre todas las marcas de su cuerpo, la creadora de contenido ha querido detenerse de forma muy especial en la más mágica de todas: una romántica estampa que comparte de manera idéntica con su chico. “Las estrellas fueron un dibujo que hice yo después de que Johnny me escribiera una canción relacionada con las estrellas, las tenemos igual”, ha confesado de lo más emocionada.

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El tatuaje lo tiene en la parte superior del brazo y son dos estrellas, una negra y otra tan solo delineada, que parece que se abrazan. Cada una de las estrellas los representa a ellos y a su amor inquebrantable. “¡Que viva el amor!”, ha escrito entusiasmada Anita.

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Aprovechando la ocasión, Anita también ha querido repasar con humor y nostalgia otros de sus diseños más llamativos. Entre ellos, ha enseñado el primero que se hizo: “Mi primer tatuaje, significa "Amistad", ¡me lo hice con mi primer mejor amigo! Y le dije a mi madre durante mucho tiempo que significaba "Familia"”, ha desvelado entre risas.

Asimismo, no ha tenido reparos en mostrar las huellas de su pasado amoroso: “Una frase que tenía con mi ex y es muy bonita”, ha apuntado, además de recordar la bonita y profunda amistad que tiene con Diego Varjak: “El plátano lo tengo con Diego, porque siempre me llamaba "Ana Banana"”.