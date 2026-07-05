Equipo Outdoor 05 JUL 2026 - 10:00h.

La hija de Terelu Campos ha apostado por un conjunto lowcost y de plena tendencia que podemos fichar por menos de 33 euros

El original look de invitada de Alejandra Rubio: un vestido de firma española a todo color, por 160 euros y repleto de complementos

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Alejandra Rubio sabe perfectamente cómo vestirse estando embarazada. La hija de Terelu Campos, que ya ha presumido de estilo a lo largo del embarazo, ha compartido en su último post imágenes desde Génova con un look de lo más rompedor: un top halter metalizado combinado con pantalón de lino negro que, además de ser pura tendencia, cuesta menos de lo que imaginas. Y hemos conseguido ficharlo.

El look al completo consiste en un top halter en gris oscuro con detalles metalizados y un pantalón de lino negro de silueta fluida. Una combinación sencilla pero de plena tendencia que demuestra que, con los básicos correctos, no hace falta invertir mucho para acertar. La barriga no es ningún obstáculo: el escote halter y el lino negro crean una combinación favorecedora que estiliza sin apretar, algo que ella ya ha demostrado en más de una ocasión.

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Y tiene otro punto a su favor: tanto el modal del top como el lino del pantalón son tejidos frescos y ligeros, perfectos para el calor del verano. El top es de Pull&Bear y no deja indiferente a nadie. Con el escote anudado al cuello, la espalda descubierta y piezas metalizadas en la parte delantera, tiene ese toque de glamour sin esfuerzo.

Está fabricado en un 68% de modal que lo convierte en una opción especialmente suave y cómoda, algo fundamental durante el embarazo. Igual que cuando la vimos presumir de tripita en Málaga hace apenas dos semanas, Alejandra ha vuelto a demostrar que sabe qué le sienta bien. Su precio original es de 19,99 euros, pero ahora, en rebajas, cuesta solo 12,99 euros (un 35% de descuento).

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Para los pantalones, hemos fichado un parecido muy aproximado en Zara: el Pantalón Bombacho Pliegues en negro, confeccionado en tejido satinado con tiro medio y cintura elástica que reproduce la misma silueta fluida del look de Alejandra. Su precio original es de 29,95 euros, pero ahora, en rebajas, está disponible por 19,46 euros (un 35% de descuento). Sumando las dos piezas, el total look se queda en menos de 33 euros, todo un chollo para un conjunto que parece de pasarela.

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El resultado es un conjunto que Alejandra Rubio ha convertido en una lección de estilo. La futura mamá demuestra que embarazo y moda no están reñidos, y que con dos prendas bien elegidas se consigue un look de diez sin necesidad de gastar mucho. Eso sí, tanto el top como el pantalón se han agotado, lo que dice mucho del efecto Alejandra Rubio. A sus 29 semanas, lo está bordando.