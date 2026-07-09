Claudia Martínez, embarazada de 31 semanas, preocupada por su salud

Natalia Sette 09 JUL 2026 - 16:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está pasando por un delicado bache de salud a 9 semanas de conocer a su primera hija

Críticas a Claudia Martínez por ir de ‘beige’ a su primera boda con Mario González estando embarazada

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El embarazo de Claudia Martínez avanza a pasos agigantados y la expectación entre sus seguidores es máxima. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones' se encuentra ya en la semana 31 de gestación, lo que significa que le quedan apenas 9 semanas para conocer por fin a su ansiada bebé. Sin embargo, la recta final de este proceso no está resultando del todo idílica y la influencer está preocupada por su salud.

Tras haber tenido que salir a la palestra recientemente para defenderse de las duras críticas recibidas por sus sinceras declaraciones sobre el instinto maternal, la influencer se enfrenta ahora a un bache de salud que la ha dejado muy debilitada. Fiel a su transparencia con su comunidad, la pareja de Mario González ha querido compartir con sus seguidores el preocupante estado de malestar en el que se encuentra.

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“Son las 9:05 y me encuentro fatal”, ha confesado la de Barcelona a través de sus ‘stories’ de Instagram, encendiendo de inmediato todas las alarmas. La creadora de contenido ha desvelado que los síntomas físicos que tiene aparecieron el día anterior y no se han ido, produciendo una sensación de agotamiento.

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“Estoy súper mareada desde ayer”, ha relatado con preocupación. La situación llegó a complicarse tanto que requirió de la intervención urgente de su chico, Mario González: “Me daba asco la comida y tenía ganas de vomitar. Me mareé muchísimo, estaba pálida, Mario me metió en la ducha con agua fresquita”.

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La gran preocupación de Claudia es que no sabe si es una indisposición momentánea o nuevos síntomas del embarazo que le han aparecido en la recta final. “No sé si tiene que ver con el embarazo o simplemente estoy revuelta”, ha reflexionado con una mezcla de dudas e incomprensión.

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A pesar del evidente bajón físico y de la lógica recomendación de guardar reposo, las exigencias profesionales no dan tregua a la joven. Claudia ha concluido su comunicado asumiendo que tendrá que sacar fuerzas para cumplir con su exigente agenda laboral: “Hoy tengo todo el día de rodajes, quedarme en casa no es una opción”.