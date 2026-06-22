La cantante, que en 2021 consiguió el fin de su tutela legal, lleva un tiempo preocupando a sus 'followers' por sus extrañas publicaciones en Instagram

Britney Spears abandona el centro de desintoxicación y es acusada formalmente por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas

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Britney Spears acapara una polémica tras otra. Ahora, lo ha vuelto a hacer al publicar un inesperado mensaje en sus redes sociales en el que intenta explicar el origen de algunos de sus comportamientos que más escándalo han generado durante los últimos años. La cantante, que desde hace meses preocupa a gran parte de sus fans por sus publicaciones en Instagram, ha desvelado el motivo que marcó un antes y un después en su forma de actuar.

La artista de 44 años ha manifestado, de acuerdo a su versión, que hace aproximadamente tres años le desapareció ropa, joyas y otros objetos personales de gran valor en su domicilio. Ese supuesto robo habría desencadenado la imagen desafiante y excéntrica que ha proyectado desde entonces en las redes.

"No soy una víctima, solo siento curiosidad por saber cómo la gente fue capaz de hacerme sentir tan insignificante y loca cuando, hace tres años, desaparecieron mis abrigos, mis joyas y la mitad de mi armario", escribe.

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Según ha trasladado, aquella situación le afectó mucho más de lo que había reconocido hasta ahora. "Vuelvo a esa semana porque, la verdad, me afectó físicamente cuando la respuesta fue 'no podemos hacer nada al respecto'. Me dolió emocionalmente al 100% y me sentí completamente impotente".

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Spears no ha mostrado las prendas ni las joyas desaparecidas, aunque sí ha compartido imágenes de algunos vestidos. Sin embargo, ha insistido en que lo importante no era el valor material de los objetos, sino la sensación de vulnerabilidad que le provocó. "No voy a enseñar los abrigos ni las joyas, aquí están los vestidos. Sinceramente, es extraño, quizá ni siquiera echo de menos la ropa".

Lo más llamativo del mensaje llega cuando relaciona aquel episodio con la actitud que ha mantenido desde entonces. La intérprete de 'Toxic' sostiene que reaccionó de forma impulsiva y que sus publicaciones podrían haber reflejado esa ira que llevaba tiempo acumulando.

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"Diría que, desde que ocurrió aquello, me rebelé al 100% en Instagram y me mostré como una persona mezquina y, probablemente, en secreto enfadada", ha confesado".

Aunque también ha querido dejar claro que continúa teniendo dudas sobre lo que realmente ocurrió. "La pregunta es si esto es solo una locura o si quienquiera que entrara en mi casa y robara tanto dinero sabía exactamente lo que estaba haciendo".

Durante los últimos años, la compositora ha protagonizado innumerables titulares por los vídeos que comparte en Instagram. Bailes repetitivos frente a la cámara, publicaciones en bikini o con poca ropa, mensajes difíciles de interpretar e incluso imágenes en las que aparecía manipulando cuchillos mientras realizaba coreografías han alimentado la preocupación de muchos seguidores.

Aunque la cantante siempre ha defendido su derecho a expresarse libremente tras el fin de la tutela legal que controló gran parte de su vida durante más de una década, sus 'posts' han seguido generando debate e inquietando a sus 'followers'.

Ahora, estas declaraciones llegan después de varios años marcados por la polémica en torno al estado emocional de la estrella del pop. Desde el final de la tutela que controló aspectos fundamentales de su vida personal y financiera hasta 2021, cada movimiento de Spears ha sido analizado con lupa por la opinión pública.

Además, en los últimos años han trascendido varios incidentes que han vuelto a colocar a la cantante en el foco mediático. Entre ellos, varios altercados públicos y su ingreso en un centro de desintoxicación este año tras ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias.