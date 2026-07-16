El perfil de Tiktok de Informativos Telecinco sigue liderando entre los informativos de televisión en España

El perfil de Facebook dobla en seguidores a su principal competidor tras aumentar un 40% en el último año

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Informativos Telecinco sigue ampliando su liderazgo digital alcanzando un nuevo hito: superar los 10 millones de seguidores en el conjunto de sus perfiles en redes sociales (TikTok, Facebook, Instagram, X, WhatsApp, Threads, LinkedIn y Bluesky). Este nuevo logro refleja la confianza de millones de usuarios y la capacidad de Informativos Telecinco para adaptarse a las nuevas formas de consumo informativo, consolidando su posición como una de las principales referencias informativas en el entorno digital en España.

TikTok: liderazgo absoluto entre los informativos de televisión

TikTok continúa siendo uno de los principales motores de impacto digital de Informativos Telecinco. La marca suma ya 4,5 millones de seguidores, tras incorporar un millón de nuevos seguidores en el último año, una evolución que demuestra su capacidad para conectar con nuevas audiencias y formatos.

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Además, los contenidos publicados acumulan ya más de 1.200 millones de visualizaciones en lo que va de año, una cifra por encima de la lograda el año pasado que consolida a Informativos Telecinco como la marca de informativos de televisión líder en TikTok en España.

Facebook: una comunidad de más de tres millones de seguidores

La evolución en Facebook también ha sido especialmente positiva en los últimos meses. Informativos Telecinco ha roto la barrera de los 3 millones de seguidores, tras registrar un crecimiento del 40% en el último año, y doblar los datos de su principal competidor.

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La respuesta de la audiencia se refleja igualmente en el consumo de contenidos, con más de 1.100 millones de visualizaciones acumuladas durante los seis primeros meses del año, confirmando la fortaleza de la marca y la relevancia de su oferta informativa en la plataforma.

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Instagram: crecimiento constante y gran capacidad de alcance

En Instagram, Informativos Telecinco cuenta ya con 1,1 millones de seguidores, una comunidad que continúa creciendo día tras día. Esta plataforma de Meta se ha consolidado como otro de los grandes escaparates de la marca, con más de 250 millones de visualizaciones en los últimos seis meses, reflejo de la capacidad de sus contenidos para generar interés y alcanzar a millones de usuarios.

Una presencia sólida en todas las plataformas

El liderazgo digital de Informativos Telecinco se sustenta también en la fortaleza de sus comunidades en el resto de redes sociales. En X, la marca mantiene una comunidad de más de 850.000 seguidores, mientras que en WhatsApp se mantiene por encima de los 275.000 seguidores.

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Por su parte, Threads continúa registrando una evolución muy positiva y alcanza los 192.000 seguidores, reforzando la apuesta de Informativos Telecinco por estar presente en todos los canales donde se informa y conversa la audiencia.

Un referente informativo también en el entorno digital

La cifra de 10 millones de seguidores representa un nuevo paso en la consolidación de Informativos Telecinco como una de las marcas informativas más influyentes del panorama audiovisual español.

La combinación de información rigurosa, cercanía, innovación en los formatos y una estrategia adaptada a cada plataforma ha permitido construir una comunidad cada vez más amplia y comprometida. Un crecimiento que nos impulsa a seguir desarrollando nuevas formas de contar la actualidad y acompañar a millones de personas cada día, estén donde estén, a golpe de clic.