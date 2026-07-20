Equipo Outdoor 20 JUL 2026 - 11:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado en sus stories una afección que le aparece en la mano todos los veranos, y sus seguidores le han ayudado a identificarla

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Iván González ha recurrido a sus seguidores para resolver una duda que lleva arrastrando desde hace tiempo. El exconcursante de ‘Supervivientes’, que hace unos días compartió con orgullo las notas de su prueba de acceso a la universidad, ha mostrado en sus stories una lesión que le aparece en la mano todos los veranos desde hace dos años.

En la imagen se aprecian varias ampollas pequeñas, agrupadas y de aspecto inflamado, en la base de uno de los dedos. “Siempre en verano me sale esto al menos una vez en el dedo o en la mano. Dura como una semana y los tres primeros días pica muchísimo”, ha explicado el influencer, que hace unas semanas celebraba junto a Teresa Bass haberse convertido en propietarios de su primer piso, y que reconoce entre risas que ni siquiera la IA ha sido capaz de darle una respuesta clara sobre qué es lo que le pasa.

El aluvión de respuestas no ha tardado en llegar. Decenas de personas le han escrito contándole que sufren exactamente lo mismo, y gracias a esa ayuda colectiva, Iván ha podido identificar el problema: se trata de dishidrosis, también conocida como eccema dishidrótico.

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Según explican fuentes médicas, se trata de un tipo de eccema que provoca pequeñas ampollas llenas de líquido en las palmas de las manos, los laterales de los dedos y las plantas de los pies, y que suele generar un picor muy intenso. No se conoce con exactitud su causa, aunque se relaciona con factores como el estrés, las alergias, la sudoración excesiva, la exposición a determinados metales o químicos, y los antecedentes de dermatitis atópica.

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Lo que sí está claro es que la dishidrosis no es contagiosa y, en la mayoría de los casos, no reviste gravedad. Sin embargo, cuando los brotes son recurrentes, como le ocurre a Iván desde hace dos veranos, los dermatólogos recomiendan acudir a consulta para valorar un tratamiento. Las opciones más habituales pasan por cremas hidratantes y emolientes en los casos más leves, o por corticosteroides tópicos, e incluso orales en los episodios más intensos, siempre bajo supervisión médica.

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Así, lo que empezó como una duda compartida entre amigos y seguidores ha terminado convirtiéndose en un pequeño ejercicio de divulgación, con Iván como protagonista involuntario de una afección mucho más común de lo que parece. Una buena noticia, en definitiva, para todos los que cada verano se hacen la misma pregunta sin encontrar respuesta.