Equipo Outdoor 25 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' se ha sometido a un tratamiento facial estético, mostrando con todo detalle en qué ha consistido y los resultados obtenidos

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Estela Grande ha querido dedicarse un momento para ella misma en plena maternidad de sus mellizos. La exconcursante de 'GH VIP', que en las últimas semanas ha compartido las secuelas físicas que le ha dejado el postparto, ha acudido a una clínica de estética para someterse a un tratamiento seis meses después de dar a luz.

"Aquí tenéis a una chica que no duerme, intentando tener buena cara", ha bromeado la influencer, que ha estado compartiendo con sus seguidores la dura relaidad física de criar a dos bebés a la vez, antes de explicar en qué ha consistido su tratamiento: una limpieza con ultrasonido para eliminar impurezas de las capas más profundas de la piel, seguida de radiofrecuencia, una tecnología que calienta el tejido para estimular la producción natural de colágeno y potenciar la elasticidad, y una hidratación final en profundidad. "Una maravilla, mirad mi piel", ha presumido tras los resultados.

Durante este tratamiento facial, la madrileña también se ha sometido a una sesión de mesoterapia con vitaminas, dejando claro que no se trata ni de relleno ni de Botox: “Son vitaminas para hidratar desde dentro”, ha explicado, calificándolo como algo “muy necesario” en su rutina actual.

Este tipo de tratamiento consiste en microinyecciones superficiales que aportan hidratación profunda, luminosidad y firmeza a la piel, a través de pequeños pinchazos que estimulan también la producción natural de colágeno.

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Ante la avalancha de preguntas de sus seguidoras, Estela ha querido resolver las dudas más frecuentes sobre el proceso. Sobre si duele, ha sido sincera: "Pica un poco cuando te lo van haciendo, no os voy a mentir, pero el dolor es soportable". En cuanto a las marcas que puede dejar en la piel, ha explicado que desaparecen al poco rato, hasta el punto de que ella misma pudo hacer vida normal esa misma tarde.

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La mesoterapia facial con vitaminas, como la que se ha realizado Estela, suele combinar un cóctel de vitaminas A, B, C, E y K junto con aminoácidos, con un precio aproximado de 200 euros por sesión, y se recomienda repetirla entre 3 y 6 veces para notar resultados óptimos y duraderos.

Así, entre el cuidado de sus mellizos y las secuelas físicas de la maternidad, Estela se ha tomado este ratito para cuidarse a sí misma, demostrando que, pese a la falta de sueño, sigue encontrando huecos para su bienestar personal. Un pequeño gesto de autocuidado que, según ella misma ha dejado claro en sus stories, le ha servido para recargar energías en medio de una etapa tan exigente como es la crianza de dos bebés a la vez.