Equipo Outdoor 14 JUL 2026 - 18:30h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado en sus redes sociales cómo es la parcela de su nueva vivienda en Sevilla, a la que se ha mudado junto a Juan Iglesias y sus mellizos

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Estela Grande ha comenzado una nueva vida en Sevilla. La exconcursante de ‘GH VIP’ se ha mudado a la ciudad hace pocas semanas tras el fichaje de Juan Iglesias por el Sevilla F.C., un cambio que ha supuesto decir adiós a la vivienda de Madrid en la que la familia pasó los primeros meses con sus mellizos, una casa de tres plantas que la pareja adquirió hace tres años y que contaba con bodega propia y su propia zona de piscina, para empezar ahora una etapa completamente distinta.

A través de sus redes, Estela ha mostrado la parcela de la que disfruta desde su llegada a la ciudad andaluza, con un atardecer visto desde la propiedad, una frondosa vegetación y el cielo teñido de tonos anaranjados: “Creo que voy a acostumbrarme fácil a vivir aquí”, ha escrito la influencer, dejando claro lo a gusto que se siente en su nueva etapa.

Entre las imágenes también aparece el jardín al caer la tarde: una amplia piscina rectangular rodeada de un pavimento en gris, un solárium elevado con sofás modulares de exterior, una gran sombrilla blanca, césped perfectamente cuidado y altos setos que aportan privacidad a la parcela. Sobre la imagen, Estela ha escrito un sencillo pero significativo “bienvenida a casa”.

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También hay espacio para un momento mucho más personal. La influencer se ha permitido una pequeña pausa en pleno atardecer, aprovechando que los niños ya dormían y que Juan estaba entrenando, para meterse sola en la piscina y desconectar un rato de los 40 grados que siguen marcando el termómetro en Sevilla.

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Un flotador se distingue en una esquina del agua, testigo silencioso de los ratos en familia que también se viven en esa misma piscina. Un pequeño respiro que se ha regalado tras la puesta de sol.

Con estas imágenes, Estela deja claro que la piscina y el solárium se han convertido ya en uno de los rincones favoritos de la familia en su nueva casa, el lugar perfecto para el descanso tras las jornadas de calor de este verano sevillano.

La instantánea llega, además, apenas unos días después de que la creadora de contenido anunciara el fin de la lactancia materna tras cinco meses de entrega absoluta a sus mellizos. Una nueva etapa, en definitiva, en la que Estela empieza a recuperar pequeños espacios propios en medio de la maternidad y los cambios de esta mudanza.