Equipo Outdoor 26 JUL 2026 - 13:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores el paso a paso de una receta fresca, fácil y perfecta para los días de más calor

Críticas a Makoke por su último posado en bikini, para el que presuntamente habría usado la inteligencia artificial

Compartir







Makoke ha compartido con sus seguidores una de sus recetas de verano más sencillas. La exconcursante de 'Supervivientes', que hace pocas semanas se casó con Gonzalo en una boda muy especial, ha compartido en un vídeo el paso a paso de una ensalada de melón pensada para los días de calor, ideal para quienes buscan algo fresquito sin complicarse en la cocina.

La colaboradora de televisión, que en las últimas semanas también ha compartido momentos muy tiernos junto a su familia, ha querido compartir una receta que combina frescura y algo de proteína, ideal como aperitivo para estos meses de calor. "Es súper fácil y está súper rica, fresquita y entra de maravilla", ha explicado mientras mostraba los ingredientes: melón cortado, taquitos de jamón ibérico, piñones, un poco de miel, aceite de oliva y burrata.

El proceso, según ha detallado, no puede ser más sencillo, y en apenas unos minutos se puede tener listo para servir. Tras cortar el melón en trozos muy pequeños, coloca encima unas láminas muy finas de burrata, cortadas con mucho cuidado para que queden delicadas. Después añade virutas de jamón ibérico de bellota, curado y picado muy fino. Para terminar, un chorrito de aceite de oliva y un toque de sirope de agave rematan el plato, aportando ese punto dulce que contrasta con el salado del jamón y la cremosidad de la burrata.

Se trata de una receta que no requiere horno ni fuego, algo que la hace todavía más práctica en los días de más calor, cuando apetece pasar el menor tiempo posible frente a los fogones. Además, al tratarse de ingredientes que no necesitan cocción, conserva todas sus propiedades y su frescura, algo que la propia Makoke ha querido destacar en varias ocasiones a lo largo del vídeo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La reciente boda de la televisiva con Gonzalo, celebrada hace unas semanas, parece haber traído consigo también un cambio hacia una vida más relajada y volcada en pequeños placeres como este, lejos del ruido de las críticas que ha recibido últimamente en redes sociales. Entre fogones y buenos momentos, Makoke sigue compartiendo con sus seguidores su día a día, tanto los buenos ratos como los tragos más amargos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así, entre ingredientes frescos y de temporada, Makoke ha demostrado que no hace falta complicarse para disfrutar de un aperitivo de verano con el que sorprender a la familia o a las visitas, combinando dulce y salado en un mismo bocado, y todo ello en cuestión de minutos.