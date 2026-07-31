Sofía Suescun se atreve a cortar el pelo a Kiko Jiménez y le somete a un radical cambio de look: "Así está mucho más guapo"
La pareja ha compartido el radical cambio de look al que Sofía ha sometido a Kiko, entre bromas y confesiones
Sofía Suescun y Kiko Jiménez inauguran ‘Villa playa’ y enseñan el espectacular resultado: “Se acaba de hacer realidad”
Sofía Suescun ha sometido a Kiko Jiménez a un radical cambio de look. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha puesto manos a la obra y, maquinilla y tijeras en mano, le ha renovado la imagen a su chico. "Así está mucho más guapo", asegura la ainfluencer. La pareja, que hace unos días ya presumieron de los muebles de diseño que han incorporado al jardín de su nueva casa en la playa, ha dado mucho que hablar en redes con este momento tan divertido.
"Se abre la peluquería Sofi", ha bromeado Kiko al inicio del vídeo, dejando en las manos de la influencer el resultado final: "Haz lo que quieras, está en tus manos". Antes de comenzar, el propio colaborador ha reconocido haber superado un miedo personal: "Ya no le tengo miedo a raparme, sin miedo que no pasa nada". La pareja, que hace unas semanas celebró junto a su perro los 30 años de la influencer en medio del mar, no ha dejado de bromear durante todo el proceso.
Sofía, con la máquina en mano, no ha perdido la oportunidad de meterse con su chico al ver las primeras canas aparecer entre el pelo cortado: "Qué lástima, se está haciendo viejo a mi lado", ha comentado entre risas mientras afirmaba que quería deshacerse de ellas. Kiko, por su parte, tampoco se ha quedado callado, temiendo que en el resultado final fuera a encontrarse alguna figura indeseable en la cabeza como broma pesada por parte de Sofía.
El proceso ha tenido su propio momento de humor cuando Sofía ha dejado, a modo de broma, una única línea de pelo sin rapar en lo alto de la cabeza, simulando un peinado mohicano, antes de terminar de rapárselo. En la última parte del proceso, Kiko ha lanzado una pregunta directa tanto a sus seguidores como a la propia Sofía: "¿Por cuánto te raparías al 0?". Ella no ha dudado en su respuesta, aunque no ha sido precisamente por dinero: ha confesado que se raparía la cabeza a cambio de pasar una noche con un león.
El resultado final ha dejado a Kiko con la cabeza completamente rapada, un cambio que Sofía ha querido presumir con una nueva foto, ya con él disfrutando de una paella comida más tarde de lo habitual. "Le he rapado la cabeza, ¿a que está más guapo?", ha escrito la influencer junto a la imagen, dejando claro que el nuevo look de su pareja le ha conquistado por completo.