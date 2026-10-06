Uno de los agentes roció al anciano con gas pimienta en la cara y le golpeó el brazo con una porra.

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El 21 de junio de 2022 los agentes acudieron a la residencia de ancianos en St Leonards, East Sussex , tras recibir una alerta de que uno de sus residentes estaba amenazando con un cuchillo de cocina al personal.

El vídeo de la cámara corporal de los agentes mostraba a un anciano amputado en su silla de ruedas con un cuchillo en la mano. Los agentes, pese a esta circunstancia, no lo dudaron. Uno de los agentes roció al anciano con gas pimienta en la cara y le golpeó el brazo con una porra. Posteriormente, la otra agente utilizó su pistola Táser. El caso es que dadas las imágenes nadie corría peligro en ese momento.

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Ambos han sido despedidos por el uso de fuerza excesiva. Según la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), los agentes Stephen Smith y Rachel Comotto la ejercieron. El hombre falleció 22 días después, a la edad de 93 años, aunque estos hechos no fueron la causa de la muerte.

Los agentes Smith y Comotto fueron absueltos de agresión tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark en mayo de 2025, fueron despedidos sin previo aviso el martes, según confirmó la IOPC. Además, serán incluidos en la lista de personas inhabilitadas del Colegio de Policía, lo que les prohibirá ejercer cualquier labor policial en el futuro.

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El subcomisario jefe de la policía de Sussex declaró estar "horrorizado" por su conducta. No solo eso. Ha manifestado que es consciente de que "los agentes de policía a menudo se encuentran en situaciones difíciles e impredecibles, donde deben tomar decisiones en fracciones de segundo para mantener a la ciudadanía a salvo, y hacerlo con mesura, compasión y habilidad", pero considera que "este no fue uno de esos casos."

"Cualquier uso de la fuerza debe ser razonable, necesario y proporcionado, y los agentes saben que serán responsables de sus actos en todo momento. Espero que nuestros agentes muestren empatía hacia la gente, que actúen con moderación y que demuestren humildad y valentía cuando las cosas salgan mal", destaca, después de que uno de estos agentes hiciera bromas sobre lo sucedido en redes sociales.

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"La ausencia de estas cualidades hace que estos dos agentes no sean aptos para servir a las comunidades de Sussex y, con razón, han sido despedidos sin previo aviso de nuestra fuerza policial y no podrán volver a trabajar en la policía., concluye.