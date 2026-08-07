Este viernes, 7 de agosto, la artista colombiana ha lanzado 'No me arrepiento de sentir tanto', con un total de 14 canciones y colaboraciones de artistas como Drake, Bruno Mars o Judeline

Karol G dice adiós a su era 'tropicoqueta' y lanza su nuevo disco 'No me arrepiento de sentir tanto': 14 temas y cuatro colaboraciones

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Karol G ha dado un nuevo giro a su carrera. Este viernes, 7 de agosto, la artista colombiana ha publicado 'No me arrepiento de sentir tanto', un disco que rompe con la energía festiva de 'Tropicoqueta' para adentrarse en un territorio mucho más vulnerable, melancólico e introspectivo.

El álbum, compuesto por 14 canciones y con colaboraciones de artistas como Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, muestra a una Karol G mucho más emocional, alejada del reggaeton comercial que la ha convertido en una de las mayores estrellas de la música latina.

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Desde su anuncio, muchos seguidores intuían que este proyecto escondería un mensaje personal. Sin embargo, tras escuchar el disco, las redes sociales se han llenado de teorías que apuntan a una misma dirección: la relación que la cantante mantuvo con Feid y su posterior ruptura, de la que no habló hasta el pasado mes de abril.

Aunque la intérprete de 'Mañana será bonito' no ha confirmado que las canciones estén inspiradas en él, numerosos versos y referencias han provocado que miles de fans vean su álbum como un relato de su ruptura, del duelo y del proceso de volver a encontrarse con ella misma.

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Los detalles del álbum

El propio título del disco deja clara la intención de la artista. 'No me arrepiento de sentir tanto' no habla solo de una historia de amor, sino de todo lo que ocurre cuando una relación termina y los planes que parecían escritos para siempre desaparecen de un día para otro.

Karol apuesta por sonidos más cercanos al dream pop, la electrónica ambiental y el pop alternativo. Es un trabajo más pausado, con letras llenas de nostalgia y una producción que pone el foco en sus emociones antes que en el éxito comercial.

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'Te llevas to', 'Maybe', 'Bebiendo lágrimas', 'Ahí' (con Drake), 'Final feliz', 'Still' (con Bruno Mars), 'Alguien que te amaba', 'MATADORA', 'For U My Lova', 'Si lo ven', 'BbY WOW' (con Judeline y Rusowsky), 'Con quién andará?', 'Eclipse' y Después de ti' (con Greg Gonzalez) son todos los temas que conforman el álbum. Todos ellos parecen formar parte de un mismo viaje emocional: desde la incredulidad inicial tras la ruptura hasta la aceptación de que, aunque una persona ya no esté, el amor que se sintió fue real y mereció la pena.

Las indirectas a Feid

Aunque Carolina Giraldo, su nombre real, nunca menciona directamente a Feid, tanto fans como usuarios de las redes sociales han encontrado varios detalles que consideran demasiado concretos para ser casualidad.

"El verano rosa ahora es un invierno" probablemente sea una de las frases más comentadas del álbum. En 'Alguien que te amaba', Karol canta: "El verano rosa ahora es un invierno". En 2025, Karol G y Feid publicaron juntos 'Verano Rosa', una de las canciones más exitosas de aquella etapa de su relación. Por eso, transformar ese "verano rosa" en "invierno" ha sido interpretado como una forma de representar el final de la historia entre ambos y hablar de su relación.

Otro de los momentos que también ha llamado la atención aparece en 'Te llevas to', cuando la cantante recuerda: "Celebrando en el avión de camino pa' París, me pediste el sí, y yo te dije que sí". Una frase que sería la promesa de futuro o de incluso una propuesta de matrimonio que finalmente nunca llegó a cumplirse. Cabe destacar que, durante su relación con el cantante, salieron a la luz numerosos rumores de que ambos se habían comprometido, de ahí que este verso no haya pasado desapercibido.

En esa misma canción habría otro guiño. En un momento del tema, Karol pregunta: "¿Dónde está el cielo que no lo veo?". Muchos fans creen que este verso hace referencia a una canción de Feid, 'Cielo', en la que el cantante afirma: "Yo la llevo al cielo".

Si hay un tema que ha disparado todas las especulaciones, ese es 'Con quién andará?', en la que espeta: "¿Con quién andará? ¿A quién le está besando la boca?". La publicación del álbum ha coincidido con la difusión de unas fotografías en las que Feid aparece besando a otra chica durante unas vacaciones en la playa. Aunque no existe ninguna prueba de que Karol escribiera esta canción pensando en esas imágenes, de hecho, el disco llevaba meses terminado, la coincidencia temporal ha provocado que muchos seguidores interpreten la letra desde esa perspectiva.

En otra de las canciones también se encontraría otra posible pulla a Feid: en 'BbY WOW', junto a Judeline y Rusowsky. Más allá de la colaboración con dos de los artistas españoles del momento, hay un detalle que no ha pasado desapercibido. La palabra 'wow' se ha convertido con el paso de los años en una de las expresiones más características de Feid, presente en su universo visual, en sus conciertos y en su forma de comunicarse con los fans. Por eso, utilizar esa expresión en el título de una canción no sería casualidad.

Además, son muchas las referencias que hace a una ruptura, y teniendo en cuenta que la última ha sido con Feid, muchos de sus fans relacionan numerosas de las frases de las canciones a su quiebre sentimental con el colombiano. Entre otras, algunas como "Hoy oficialmente anuncio mi retirada", "Oficialmente renuncio al amor con dolor", "Hoy entierro mi alma", "¿Qué fue del amor? ¿Del éxtasis? ¿Qué fue del lindo que yo conocí?", "Si lo ven, no le digan que lo lloro", "Sigo cuidando la herida con el abandono" o "Tengo roto el cora, porque me lo hirieron, y aún no mejora".

Más allá de las indirectas

Más allá de las posibles referencias personales, 'No me arrepiento de sentir tanto' funciona como un retrato del duelo sentimental. El álbum pasa por la rabia, la negación, la tristeza, la nostalgia y, finalmente, la aceptación. No se trata solo de echar de menos a alguien, sino de aceptar que el amor vivido sigue formando parte de quien eres.

En ese sentido, Karol G parece lanzar un mensaje muy claro: sentir "tanto" nunca debería ser motivo de arrepentimiento.