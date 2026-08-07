Manuel Pimentel Granada, 07 AGO 2026 - 11:28h.

Uno fue detenido por poner el anuncio con un vídeo de los animales en un grupo privado de una red social y el otro, por la tenencia de los cernícalos

Los jóvenes han sido investigados como presuntos autores de un delito contra la fauna por la tenencia y presunta comercialización ilegal de especies protegidas

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Los cernícalos son unas pequeñas aves rapaces de la familia del halcón y se tratade una especie protegida en España. Por eso, la Guardia Civil ha detenido en Granada a dos jóvenes poner un anuncio en internet ofreciéndolos para su venta.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se remonta a este pasado 16 de julio, cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Granada recibieron una denuncia alertando de la publicación de un anuncio en un grupo privado de una red social.

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En dicho anuncio, uno de los implicados ofrecía clandestinamente la venta dos ejemplares de esta especie protegida. En el anuncio enseñaba un vídeo en el que se observaba a las aves en el interior de una cesta de mimbre.

Los investigadores de la Guardia Civil identificaron a dos personas: la que presuntamente habría difundido el anuncio así como al joven que mantenía bajo su posesión los cernícalos y que, presuntamente, facilitó las imágenes utilizadas para la oferta de venta.

Dos pollos

Ya que no fueron capaces de acreditar la procedencia legal ni la autorización para la tenencia de los estos cernícalos, los agentes procedieron a su intervención.

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Los dos pollos de cernícalo fueron trasladados al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Pinos Genil (Granada), donde permanecen bajo custodia y serán sometidos a una valoración por parte de los especialistas.

Esta especie está protegida por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por el Real Decreto 139/2011, que regula el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Además, su comercio y tenencia están sujetos al Convenio CITES y a la normativa europea que controla el comercio internacional de especies protegidas.

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Anuncios en grupos privados

El Instituto Armado alerta de que el tráfico ilegal de fauna silvestre utiliza cada vez con mayor frecuencia grupos privados y canales de redes sociales para ofrecer ejemplares de forma clandestina enseñando vídeos y fotografías de las muestras.

Un mercado ilícito qué, según destaca la Guardia CIvil, supone actualmente el cuarto negocio criminal más lucrativo del mundo.

Por el momento, los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la fauna por la tenencia y presunta comercialización ilegal de especies protegidas.