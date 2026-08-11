Perseidas 2026 en España: cuál es el mejor día para verlas, a qué hora y desde dónde

Candela Hornero Madrid, 11 AGO 2026 - 18:00h.

Las conocidas como 'lágrimas de San Lorenzo' ofrecerán este año unas condiciones especialmente buenas para disfrutar del espectáculo

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Cada mediados de agosto tenemos una cita con el cielo. Las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas del año, alcanzarán su máximo de actividad durante las noches del 11 al 13 de agosto.

También conocidas como las 'lágrimas de San Lorenzo', reciben este nombre por la proximidad de su máximo al 10 de agosto, día en el que se celebra la festividad de San Lorenzo.

Aunque el momento de mayor actividad se concentra alrededor del 12 de agosto, las Perseidas pueden observarse desde aproximadamente el 17 de julio hasta el 24 de agosto.

¿Cuándo será el mejor momento para ver las Perseidas?

El máximo de las Perseidas se producirá la noche del 12 al 13 de agosto, entre las 04:00 y las 06:00 horas (hora peninsular). Aun así, se puede disfrutar esa noche aproximadamente entre las 23:00 horas del día 12 y las 11:00 horas del día 13.

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Este año, además, las condiciones serán especialmente favorables para observarlas. La Luna estará en fase nueva durante la tarde del 12 de agosto, por lo que su luz no dificultará la visión de los meteoros.

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Además, la fecha coincide con un gran acontecimiento astronómico: el eclipse total de Sol que será visible desde varias provincias de España horas antes.

Las Perseidas no son estrellas

Aunque popularmente hablamos de 'lluvia de estrellas' o 'estrellas fugaces', las Perseidas no tienen nada que ver con las estrellas. Lo que vemos cruzar el cielo son pequeñas partículas de polvo que proceden del cometa 109P/Swift-Tuttle, que tiene un periodo orbital de unos 133 años y pasó cerca del Sol por última vez en 1992.

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La órbita del cometa está llena de pequeños fragmentos, algunos del tamaño de un grano de arena o incluso menores, que fueron liberados durante sus anteriores pasos cerca del Sol.

Cada año, a principios de agosto, la Tierra atraviesa esta zona de partículas. Cuando una de ellas entra en nuestra atmósfera a gran velocidad, la fricción con el aire hace que se caliente y se vaporice a gran altura, produciendo el destello que vemos desde el suelo. Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo.

¿Por qué se llaman Perseidas?

El nombre de esta lluvia de meteoros procede de la constelación de Perseo, ya que los meteoros parecen surgir de una zona del cielo situada en esa dirección. Ese punto recibe el nombre de radiante.

Sin embargo, esto no significa que haya que mirar directamente hacia Perseo para observarlas. Las Perseidas pueden aparecer en cualquier parte del cielo, por lo que lo más recomendable es ampliar el campo de visión y dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras.

Las Perseidas pueden observarse desde todo el hemisferio norte durante el verano y, en condiciones ideales, la actividad puede superar el centenar de meteoros por hora.

¿Cómo ver las Perseidas?

Para disfrutar de la lluvia de meteoros no hace falta ningún instrumento especial. De hecho, lo mejor es observarlas a simple vista.

El lugar elegido debe proporcionar, sobre todo, un cielo lo más oscuro posible. Es recomendable alejarse de las ciudades y de la contaminación lumínica y buscar un punto con pocos obstáculos, como edificios, árboles o montañas.

También es preferible no utilizar telescopios ni otros instrumentos ópticos, ya que reducen el campo de visión y pueden hacer que nos perdamos algunos meteoros.

Una vez elegido el lugar, lo más cómodo es tumbarse y mirar hacia una zona amplia y oscura del cielo. Conviene esperar unos minutos para que los ojos se acostumbren a la oscuridad y evitar, en la medida de lo posible, mirar pantallas o fuentes de luz.

El número de meteoros que podremos observar no es fijo. En un lugar oscuro y con el radiante suficientemente alto sobre el horizonte puede superar el centenar por hora. Sin embargo, la actividad cambia rápidamente en función de la cantidad de fragmentos que atraviesa la Tierra en cada momento.