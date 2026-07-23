El distanciamiento entre el actor y sus hijos no es nuevo, todo comenzó tras la mediática separación de la pareja en 2016

Vivienne, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, solicita quitarse el apellido del actor tras cumplir 18 años: ya es la cuarta en hacerlo

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La complicada relación entre Brad Pitt y varios de sus hijos vuelve a ocupar titulares. En esta ocasión, el detonante ha sido la decisión de Vivienne, la hija menor que el actor comparte con Angelina Jolie, de solicitar legalmente la eliminación del apellido Pitt de su nombre. Con este paso, la joven se convierte en la cuarta de los seis hijos de la expareja en tomar distancia, también de forma oficial, del apellido de su padre.

La petición de Vivienne llega después de que Shiloh consiguiera el pasado año que un juez aprobara el cambio legal de su apellido. Antes que ella, Maddox y Zahara también habían iniciado el mismo camino, aunque en sus casos el proceso continúa su curso. Todo ello evidencia el gran distanciamiento que existe entre varios de los hijos del actor y el protagonista de 'F1'.

En medio de esta problemática, una fuente muy cercana a Angelina Jolie ha querido pronunciarse para explicar cómo está viviendo la actriz toda esta situación y lanzar un contundente mensaje.

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Las declaraciones del entorno de Angelina Jolie

Según ha revelado una persona del entorno de la actriz a la revista 'People', "Angelina solo quiere que todo el mundo sane", insistiendo en que la actriz "no actúa desde el enfado" y que su principal preocupación es proteger la intimidad de sus hijos mientras toman sus propias decisiones.

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Sin embargo, la misma fuente deja entrever que la opinión pública desconoce gran parte de lo sucedido durante estos años de enfrentamiento familiar.

"Si la gente supiera toda la verdad, entendería mucho mejor por qué los niños están donde están hoy, sentiría más compasión por los niños y los respetaría. El hecho de que no hablen mal de ellos ni hagan públicas sus cosas demuestra su decencia".

Y sentencia: "Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Simplemente quiere que todos se recuperen".

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La ruptura de Brad Pitt con sus hijos

La decisión de Vivienne no resulta inesperada. La joven ya había dado una pista de esta ruptura familiar en 2024, cuando apareció acreditada simplemente como Vivienne Jolie en el programa del musical de Broadway 'The Outsiders', donde colaboró junto a su madre como asistente de producción.

Ahora, tras alcanzar los 18 años, ha decidido formalizar ese cambio solicitando que su nombre legal pase a ser Vivienne Marcheline Jolie, eliminando definitivamente el apellido paterno y rindiendo además homenaje a su abuela materna, Marcheline Bertrand. La vista judicial para resolver su petición está prevista para el próximo mes de noviembre.

El distanciamiento entre Brad Pitt y sus hijos no es nuevo. Desde la mediática separación de la pareja en 2016, la relación entre el actor y varios de ellos se ha ido deteriorando.

Fuentes próximas al intérprete reconocen que la situación le produce tristeza y que sigue lamentando la pérdida de vínculo con parte de su familia. Según personas cercanas al actor, Pitt continúa queriendo a todos sus hijos y mantiene la esperanza de que, con el paso del tiempo, puedan reconstruir la relación.

No obstante, la realidad actual refleja una importante fractura familiar. Maddox lleva años manteniendo una relación prácticamente inexistente con su padre; Zahara utiliza públicamente únicamente el apellido Jolie; Shiloh eliminó legalmente Pitt al cumplir la mayoría de edad; y ahora Vivienne ha iniciado exactamente el mismo proceso.

En el caso de Knox, el único de los mellizos que todavía no ha solicitado formalmente el cambio, también ha trascendido que en algunos documentos públicos ha aparecido utilizando únicamente el apellido Jolie, aunque por el momento no consta una petición judicial para modificar legalmente su nombre.

Por el momento, el único hijo que todavía seguiría usando el apellido del actor y mantiene relación con su familia paterna es Pax. Un movimiento del que informó 'TMZ' y que no ha pasado desapercibido porque durante años Pax fue considerado uno de los hijos más alejados del actor de ''El club de la lucha'.

Mientras tanto, Angelina Jolie ha optado por guardar silencio públicamente.