Equipo Outdoor 14 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha compartido cómo tiene el cuerpo más de cuatro meses después de dar a luz a su tercera hija

Danna Ponce sufre un drástico y doloroso cambio en su cuerpo 3 meses después de dar a luz: "No he visto tanta sangre en mi vida"

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Danna Ponce ha querido mostrar cómo tiene el cuerpo meses después de dar a luz a su tercera hija. La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso', que en mayo ya explicó el tratamiento con el que buscaba recuperar su piel tras el nacimiento de Kala, ha compartido una foto posando en bikini con la que ha querido presumir de cómo va evolucionando su recuperación tras el parto.

"Solo una chica probándose todos sus bikinis para decidir cuáles se lleva a Bali", ha escrito la influencer junto a la imagen, en la que se la ve con muy buen aspecto físico. La instantánea llega más de cuatro meses después de que naciera Kala, y confirma que el proceso de recuperación que inició tras la cuarentena está dando sus frutos.

Ya a las tres semanas de dar a luz, la valenciana compartió sin ningún filtro el estado real de su abdomen, reconociendo abiertamente que se trataba de una etapa difícil tanto física como emocionalmente, y pidiendo respeto a sus seguidores ante los cambios tan bruscos que atraviesa el cuerpo tras un parto.

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Tras acabar la cuarentena en mayo, la valenciana empezó un tratamiento de seis semanas con la máquina de LPG, una técnica de vacuumterapia pensada para estimular la circulación sanguínea y linfática y reducir la celulitis. No era la primera vez que recurría a este tipo de tratamientos: tras el embarazo de su hijo Máximo, ya se sometió a Morpheus 8 con resultados muy visibles.

Fruto de todo este trabajo, la imagen que ha compartido ahora la muestra con un abdomen mucho más firme y tonificado, muy lejos de las secuelas que mostraba en los primeros días tras el parto, y con una sonrisa que refleja lo contenta y segura de sí misma que se siente en esta nueva etapa

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Danna, que compagina su faceta de creadora de contenido con la crianza de sus tres hijos, no ha dejado de compartir con naturalidad tanto los momentos más bonitos como los más complicados de la maternidad. Con esta nueva imagen, deja claro que su cuerpo ha evolucionado mucho desde los primeros días tras el parto, cuando compartía sin ningún filtro las secuelas físicas de sus tres embarazos.

Ahora, con las maletas ya en mente rumbo a Bali, la influencer parece haber encontrado el equilibrio entre disfrutar de esta nueva etapa como madre de tres y cuidar de sí misma en el proceso.