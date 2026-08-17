El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin reside en la ciudad británica desde hace años tras estudiar Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex

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Juan Urdangarin continúa construyendo, con discreción y lejos de los focos, su trayectoria profesional. El primogénito de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que reside en Londres desde hace años, ha dado un nuevo paso en su carrera y ha asumido un puesto de mayor responsabilidad dentro de la compañía del empresario Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar y una de las figuras más vinculadas al desarrollo de las competiciones de motor eléctrico.

Tal y como se ha conocido en las últimas horas, el sobrino del rey Felipe ocupa desde el pasado mes de abril el puesto de Host Cities Manager en E1 Series, la empresa especializada en la organización de grandes acontecimientos deportivos y, en concreto, en el campeonato mundial de embarcaciones eléctricas.

El nombramiento supone un ascenso dentro de un grupo en el que Juan trabaja desde 2022 y al que se incorporó desde otra de las iniciativas empresariales de Agag.

La trayectoria profesional de Juan Urdangarin

El camino profesional de Juan Urdangarin en el universo empresarial de Agag comenzó hace unos cuatro años. En 2022 se incorporó a Extreme E, la competición de todoterrenos eléctricos impulsada por el empresario, donde comenzó como Sales & Location Development Intern, un puesto ligado a la búsqueda y desarrollo de nuevas localizaciones para las carreras.

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Su trabajo estaba relacionado con cuestiones muy concretas de la organización de las competiciones: la prospección de mercados, la búsqueda de oportunidades comerciales y patrocinadores y el análisis de la viabilidad de los lugares que podían acoger los diferentes eventos.

Desde entonces, su recorrido dentro del grupo empresarial ha ido evolucionando. Su nuevo puesto como Host Cities Manager le sitúa ahora en una posición relacionada con las ciudades que acogen los grandes eventos de E1 Series, una responsabilidad que implica trabajar en la preparación y desarrollo de las sedes en las que se celebran las competiciones.

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Sobre la empresa en la que trabaja

E1 Series es el primer campeonato mundial de lanchas eléctricas. La compañía forma parte de la empresa que gira en torno a Agag, que ha desarrollado diferentes proyectos relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas al deporte y, sobre todo, a la movilidad eléctrica.

En los últimos años, ya ha atraído a propietarios y figuras reconocidas del deporte y el entretenimiento internacional como Rafa Nadal, Tom Brady, Will Smith, Marc Anthony y LeBron James, entre otros.

La discreción de Juan Urdangarin

A sus 26 años, siempre ha mantenido un perfil discreto dentro de su familia. A diferencia de otros miembros de la nueva generación de los Borbón, apenas protagoniza apariciones públicas y ha procurado mantener su vida profesional al margen de la atención mediática.

Esa discreción también se ha trasladado a su carrera laboral. Su paso por la empresa de Agag comenzó en Londres y desde allí ha ido participando en proyectos internacionales relacionados con las competiciones.

Juan estudió Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex, una preparación académica que encaja con su puesto, ya que requiere desenvolverse en distintos mercados y trabajar con organizaciones y empresas de diferentes países.

Además, su relación con el mundo empresarial de Alejandro Agag no es nueva. El empresario mantiene desde hace años una relación de amistad con la familia Urdangarin-Borbón y fue en su entorno empresarial donde Juan comenzó a dar sus primeros pasos profesionales.

Su relación con Sophia Khan

El nieto de los eméritos Juan Carlos y Sofía no está solo en Reino Unido. Mantiene una relación con Sophia Khan, una joven canadiense de origen pakistaní que también vive en Londres.

El noviazgo salió a la luz públicamente en noviembre de 2025, cuando la revista '¡Hola!' publicó las primeras fotografías de la pareja paseando por la ciudad británica y en actitud cariñosa. Hasta entonces, Juan, siempre muy celoso de su intimidad, no había tenido ninguna pareja conocida públicamente.

Su perfil profesional guarda además una curiosa conexión con el de Juan: también trabaja en E1 Series. Según la información publicada por la cabecera rosa, ambos se conocieron trabajando en este entorno deportivo y su relación comenzó aproximadamente a finales de 2024 o principios de 2025.