Rodri Fuertes responde a los comentarios sobre si “él también se quedó embarazado” por subir de peso

Natalia Sette 17 AGO 2026 - 18:58h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' hace frente a los comentarios que está recibiendo por su cambio físico del último año

Rodri Fuertes y Marta Castro aclaran si creen en Dios: “Lo pedimos y se cumplió”

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Rodri Fuertes y Marta Castro siguen instalados en Asturias temporalmente y compartiendo con su comunidad su día a día como siempre han hecho. Sin embargo, la exposición pública no solo les ha traído mensajes de cariño, sino también multitud de comentarios sobre la evidente transformación física que ha experimentado el exconcursante de ‘GH’ a lo largo de este último año.

Todo comenzó a raíz de una emotiva publicación compartida por el influencer en sus redes sociales. En el vídeo, Rodri mostraba el instante exacto en el que Marta se realizó el test de embarazo en el baño de la casa de sus padres en Asturias, comparándolo con una escena grabada un año después en el mismo lugar, pero esta vez cargando a su bebé en brazos.

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“Una mañana en Asturias cuando todo cambió. Mismo sitio exactamente 1 año después”, escribió el madrileño para acompañar el entrañable recuerdo familiar. Pese a lo emotivo del momento, las miradas de varios usuarios se desviaron hacia el cambio en el cuerpo de Rodri, generando una oleada de reacciones sobre su aumento de peso.

Lejos de molestarse, el creador de contenido ha querido responder con su característico sentido del humor. Entre todos los mensajes recibidos, Rodri decidió destacar uno: “Qué cambio, el papá también se embarazó y eso es todo el símbolo del amor real”, a lo que el propio influencer respondió divertido: “Y lo que me queda”.

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El joven no dudó en hacer una captura de pantalla a esta crítica para publicarlo en sus ‘stories' de Instagram. “Me encanta Instagram”, añadió entre risas, demostrando que encaja las críticas con bastante filosofía y naturalidad, sin dejar que los juicios externos le afecten en lo más mínimo.

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No obstante, esta no ha sido la única alusión directa a su estado físico en sus últimas publicaciones. En otros comentarios recientes, algunos seguidores han sido aún más explícitos sobre su figura con mensajes directos como: “Estás redondo”, señalando abiertamente la subida de peso que ha experimentado tras convertirse en padre por primera vez.

De esta manera, Rodri Fuertes zanja cualquier tipo de debate sobre su cuerpo, demostrando que está plenamente centrado en disfrutar de su paternidad y en la crianza de su pequeña. Para el madrileño, el cambio físico no es más que el reflejo de un año lleno de emociones, aprendizaje y transformación familiar.