Celia Molina 18 AGO 2026 - 12:10h.

Kaia Herber, la hija de la supermodelo Cindy Crawford, ha revelado en un podcast que, de niña, le dijeron que estaba poseída

Eduardo estuvo muerto durante una hora: “Resucité con 33 años, es la experiencia más extraordinaria que se puede vivir"

Compartir







Kaia Herber, hija de la legendaria supermodelo Cindy Crawford -con la que mantiene un increíble parecido - y del empresario Rande Gerber, ha dado una entrevista en el podcast The Mitch Churi Chat Show que está dando mucho que hablar. La joven, de 24 años - que, en 2018, fue nombrada Modelo del Año en los British Fashion Awards - estaba hablando sobre su participación en la décima temporada de la serie de terror 'American Horror Story', cuando dijo:

"Mi madre me dio agua bendita para que me la llevara al plató porque me decía: "No quiero que te posean", una frase ya de por sí sorprendente que intentó aclarar añadiendo: "Me dijeron que estaba poseída cuando era niña".

Ante una declaración de este calibre, el presentador del podcast, el locutor de radio y humorista Mitch Churi, quiso saber más sobre la infancia de Kaia, preguntándole directamente si, alguna vez, le habían hecho un exorcismo:

"Me tocaron con un didgeridoo por todo el cuerpo"

"¿Sabes cómo hicieron el exorcismo? - continuó- Me tocaron con un didgeridoo por todo el cuerpo. Así es como hicieron el exorcismo", dijo, provocando la exaltación de los invitados del podcast. Para quien no lo sepa, un didgeridoo es un instrumento de viento ancestral originario de los pueblos aborígenes del norte de Australia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nunca lo había contado, pero sí que ocurrió"

Está considerado uno de los instrumentos más antiguos del mundo, con miles de años de existencia, pero no es un utensilio que se use oficialmente durante las (controvertidas) prácticas exorcistas. Lo normal es que se toque en eventos culturales, si bien, los chamanes australianos lo emplean para la curación física y espiritual. El músico sopla el instrumento orientándolo hacia la zona enferma del cuerpo para que las vibraciones ayuden a sanar; algo similar a lo que Kaia explica que hicieron con su cuerpo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuando el presentador, incrédulo, le volvió a preguntar si eso había sucedido realmente, la modelo y actriz respondió: "De hecho, sí que ocurrió. Nunca lo había contado, pero sí que ocurrió".

Actualmente, la clónica hija de Cindy Crawford, está promocionando su nueva serie, 'The Shards', (Los Fragmentos), una adaptación de la aclamada novela homónima de Bret Easton Ellis, publicada en 2023, en la que un grupo de alumnos de último curso de un colegio privado de élite de Los Ángeles se ve acosado por un asesino en serie en 1981. Habitualmente, Kaia combina sus trabajos como actriz con sus contratos como modelo, colaborando con firmas de la talla de Chanel o Louis Vuitton.