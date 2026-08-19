Celia Molina 19 AGO 2026 - 10:45h.

David Triay, conocido en las redes como 'El Cromas' está teniendo una recuperación complicada tras operarse de un prolapso

El youtuber 'El Cromas', operado del síndrome por el que se le sale el intestino por el ano: "Duele tanto que no puedo respirar"

Compartir







El pasado mes de mayo, el influencer El Cromas, que cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram, se sometió a una operación quirúrgica del intestino por un prolapso rectal que no le permitía llevar una vida normal. Como él mismo ha explicado muchas veces en sus redes sociales, esta afección provocaba que parte del intestino grueso se le saliese por el ano cada vez que iba al WC, por lo que, hace unos meses, entró en quirófano para que le hicieran una reparación.

Aunque, en un principio, volvió a generar contenido desde el hospital, contando que todo había salido bien a pesar del dolor inicial de la operación, David llevaba unos meses muy desaparecido de las redes y ahora sabemos por qué.

El influencer ha explicado en dos vídeos que su recuperación está siendo muy complicada y que, por ello, su madre ha tenido que darse de baja de su trabajo para cuidar de él y también de su abuela, que a los 70 años sufrió un cáncer de colon, teniendo todavía secuelas de la quimioterapia.

"Necesito pediros ayuda para mi madre"

Como, ahora mismo, él no está generando muchos ingresos, ha pedido a sus seguidores una aportación económica, por mínima que sea, para que su madre deje de llevar el peso de toda la familia:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No me estoy recuperando bien de la operación"

"Me cuesta muchísimo subir esto, pero necesito pediros ayuda para mi madre. Mi madre siempre ha tenido una situación económica complicada y, desde que empecé a tener ingresos por mi contenido, he podido ayudarla. Ahora mismo, por mi estado de salud, no estoy pudiendo ayudarla como antes, no es que fuera mucho dinero, pero algo sí le podía dar y eso siempre es lo que más feliz me ha hecho", ha dicho en un storie que, más tarde, ha apoyado con una grabación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Ella ahora está de baja como enfermera y eso económicamente no nos viene bien. Tiene que estar pendiente de mí y también de mi abuela, que cada día está más condicionada por la edad y el cáncer de colon que tuvo con 70 años. Mi madre no lo sabe ni me lo ha pedido, pero verla así me duele. Como cualquier hijo, quiero ayudarla y me frustra que esta sea la manera, pero si alguno puede ayudar, aunque solo sea con un euro, todo suma. Sé que esto es un bache y que pronto volveremos a estar bien", concluye el joven influencer en su storie.

Para que comprendamos cuál era su situación económica antes de que el fuera tan conocido en las redes sociales por subir contenido con sus abuelos. "Yo recuerdo que, cuando era pequeño y se acababa la feria del pueblo, iba a las atracciones a mirar por el suelo a ver si había alguna moneda para comprar comida", ha confesado, con un nudo en la garganta. Y, al ver la impresionante repuesta que le han dado sus fans, ha comunicado que el dinero que le sobre lo donará a la investigación contra el cáncer de colon.