Críticas a Marina Ruíz tras desvelar que ha vuelto a la fe cristiana: “Eres un ejemplo a no seguir”
La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' habla claro sobre su vuelta a la fe cristiana y provoca una reacción de comentarios negativos en redes
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Marina Ruiz continúa compartiendo sus reflexiones más íntimas con sus seguidores de redes sociales. Tras sincerarse sobre la desconexión emocional y el "piloto automático" en el que vivía sumida, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha abierto nuevamente su corazón para desvelar que ha vuelto a la fe cristiana.
La expareja de Omar Sánchez ha publicado un vídeo confesando que ha vuelto a reconectar con la fe tras asistir a la última Semana Santa de su pueblo, una experiencia con la que asegura haber recuperado la ilusión. La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' ha argumentado que percibe "mucha oscuridad en el mundo", señalando que ve a la sociedad actual "estresada y deprimida".
Según ha explicado la andaluza, dar este paso hacia la fe le ha devuelto las ganas de "estar viva" y de intentar aportar contenido de mayor valor a su comunidad. Sin embargo, hablar públicamente de sus creencias religiosas le ha valido una oleada de críticas y juicios que ella misma se ha encargado de responder tajantemente.
"Ayer subí un vídeo contando que he vuelto a conectar con mi fe, algo que parece casi tabú en los tiempos que corren", ha comenzado exponiendo en sus ‘stories' de Instagram. La joven ha querido defender su visión moderna de la espiritualidad sin necesidad de encasillarse.
"Tengo fe, creo en la espiritualidad, manifiesto, trabajo mi mente... y para mí todo puede convivir perfectamente. Gracias a Dios tengo una mente abierta que no necesita encasillarlo todo ni vivir desde las limitaciones", ha explicado contundente. Aunque Marina ha reconocido que la gran mayoría de mensajes recibidos han sido "preciosos, llenos de cariño y respeto", no ha dudado en exponer los reproches de sus ‘haters’.
Una de las opiniones más duras recriminaba su inestabilidad: "Una semana tienes novio y no has vivido otra cosa igual, a las dos semanas no sé qué, ahora Dios. Yo sé que las influencers tenéis que hacer contenido, pero hija la Semana Santa ya fue hace tiempo, en fin. Ejemplo a no seguir".
Ante tal acusación, la andaluza contestó hablando de la fe que ha tenido siempre su familia y con la que ha crecido: "Creo que confundes haber perdido la fe durante una etapa con no haberla conocido nunca. En mi casa también hemos crecido con fe y podría contarte mil cosas de mi relación con Dios, pero durante años de mi vida me desconecté de ella".
Pese a su aclaración, los comentarios negativos continuaron llegando y ella decidió no dar ni un paso atrás. "Cada uno sabe sus necesidades pero ser de derechas y pertenecer a una religión que relega a la mujer, hija qué mal...", le escribía una usuaria por privado.
Frente a esto, Marina se ha mostrado rotunda a la hora de defender su libertad individual y de pensamiento. "Creer en Dios tampoco debería obligarme a meterme dentro de ningún pack ideológico. De hecho, igual que no creo en los políticos de hoy, tampoco creo en las religiones como instituciones", ha replicado contundente. "No necesito pertenecer a una derecha, una izquierda, una religión o un bando para tener valores y criterio propio", ha sentenciado.