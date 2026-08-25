Manuel González confiesa que tiene una nueva ilusión

Equipo Outdoor 25 AGO 2026 - 16:35h.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido a sus seguidores sobre cómo tiene el corazón, dejando entrever que hay alguien nuevo en su vida sentimental

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Manuel González ha querido responder a una de las preguntas más habituales entre sus seguidores: cómo tiene el corazón. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, que hace unos meses reaccionó con humor al supuesto beso de su hermana Gloria con Isaac Torres que finalmente no llegó a nada, ya que este acaba de anunciar que será padre de nuevo junto a Dana García; ha respondido a través de sus 'stories' con un mensaje cargado de ilusión.

"Tengo el corazón contento... y muy, muy ilusionado", ha escrito el gaditano, dejando entrever que hay alguien nuevo en su vida sentimental, sin dar más pistas sobre su identidad. "Hay cosas que llegan sin esperarlas, personas, momentos y emociones que te hacen volver a sentir esa magia tan bonita", ha añadido, un mensaje que contrasta con el preocupante comunicado que compartió hace unos meses, en el que pedía "irse lejos" para despejar la mente tras un momento especialmente difícil.

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No es la primera vez que Manuel utiliza esta expresión para hablar de su vida amorosa. Su última relación conocida fue con Noelia Márquez, extentadora de 'La isla de las tentaciones 9', que confirmó en 'Tentaciones Privé' el pasado marzo, aunque también reconoció entonces que la historia se cortó poco después de que él entrara en 'GH DÚO'. Desde entonces, el gaditano no había vuelto a hablar abiertamente de su vida sentimental.

No es casualidad que Manuel se haya convertido en uno de los rostros más reconocibles del universo reality. Desde que debutó en televisión en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' allá por 2017, el gaditano no ha dejado de encadenar programas: pasó por 'Solos', 'Pesadilla en El Paraíso' y hasta dos ediciones de 'GH DÚO', en las que llegó a la final en ambas ocasiones, además de su regreso a 'La isla de las tentaciones' como tentador y su posterior aventura en 'Supervivientes'. Una trayectoria que le ha convertido en todo un veterano de los platós, con el corazón siempre en el centro de la conversación.

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Con este nuevo mensaje sobre su propio corazón, Manuel deja claro que, más allá del entorno mediático que le rodea, su prioridad ahora mismo es disfrutar de esta nueva ilusión, sin necesidad de dar más detalles ni ponerle etiquetas a lo que está viviendo. Habrá que esperar para descubrir quién es la persona que ha logrado devolverle esa magia de la que habla, aunque, de momento, prefiere guardársela solo para él, disfrutando de este momento con la máxima discreción posible.