Los soberanos Felipe y Letizia de España han acudido al gran y último adiós del monarca noruego, celebrado este 9 de septiembre en Oslo

En directo, el funeral del rey Harald V de Noruega

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El rey Felipe ha protagonizado este miércoles, 9 de septiembre, uno de los detalles más significativos de su presencia en el funeral de Estado de Harald V de Noruega.

Para despedir al monarca, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, el jefe del Estado español ha escogido el uniforme de gala de capitán general de la Armada, una elección que responde, en primer lugar, al protocolo militar de una ceremonia de estas características, pero que también puede leerse como un guiño a la figura de Harald.

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Siguiendo el protocolo

Felipe VI ha querido despedir a Harald V de Noruega, junto a la reina Letizia, con una elección de vestuario de lo más llamativa. Durante el funeral de Estado en la catedral de Oslo, el monarca ha vestido el uniforme de gala militar de capitán general de la Armada, acompañado de las correspondientes condecoraciones, una imagen solemne que responde al protocolo de una ceremonia de Estado pero que, además, tiene otro significativo personal tratándose del rey Harald.

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El soberano español, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas españolas, puede vestir los uniformes correspondientes a su condición de capitán general de los tres Ejércitos. En una ceremonia solemne como la despedida de un monarca extranjero, la presencia de los uniformes militares forma parte de la etiqueta y del carácter oficial del acto.

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El funeral de Harald V ha contado con una importante dimensión militar: la procesión desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo ha estado acompañada por fuerzas de seguridad, bandas militares y la Guardia Real, además de las 21 salvas que han marcado el inicio del cortejo.

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El guiño a Harald V

Pero en el caso de Felipe VI hay un detalle personal que ha escogido para su look: ha optado por el uniforme de la Armada.

Harald V fue un apasionado de la vela durante toda su vida y llegó a representar a su país en tres Juegos Olímpicos: Helsinki 1952, Tokio 1964 y México 1968.

El mar formó parte de su vida mucho antes de convertirse en rey. Harald compitió durante décadas en regatas y participó en numerosas pruebas internacionales. La vela fue, de hecho, uno de los grandes vínculos que mantuvo con España, sobre todo a través de sus habituales estancias en Mallorca y de su participación en la Copa del Rey de vela.

La relación entre ambos monarcas también tuvo un escenario privilegiado en el mar. Felipe VI y Harald coincidieron en distintas ocasiones en torno a la vela y las regatas. En 2019, por ejemplo, ambos participaron en la Copa del Rey Mapfre de Palma, una de las citas náuticas más importantes del calendario español. La propia Armada española recordó entonces la presencia de Harald junto a Felipe VI durante la entrega de trofeos.

Por eso, aunque el uniforme de la Armada tiene una explicación protocolaria, la elección de Felipe VI para este último adiós también ha querido relacionarse con una de las grandes pasiones de Harald V vestido con el uniforme de la Armada española.

Además, el uniforme no ha sido el único elemento que ha permitido a Felipe VI rendir homenaje a Harald. Sobre la indumentaria militar ha lucido también la banda y la placa de la Gran Cruz de la Real Orden Noruega de San Olaf, una distinción que recibió en 1995. Y es que la Orden de San Olaf constituye una de las grandes instituciones honoríficas de la Corona noruega. Su Gran Maestre es el rey de Noruega y Harald V lo fue durante todo su reinado.

Se trata, por tanto, de mucho más que una simple decoración sobre el uniforme. Es una condecoración concedida por la propia Corona noruega y que conecta a Felipe VI con Harald V y con la institución que el fallecido monarca encabezó como Gran Maestre.