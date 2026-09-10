Candela Hornero Madrid, 10 SEP 2026 - 11:39h.

Sucedió mientras trabajaba en un rodaje el pasado lunes 7 de septiembre

Confiesa que no recuerda nada y que cuando recuperó la consciencia en la ambulancia no sabía donde se encontraba

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Carmen Lomana ha sufrido un susto tras su vuelta a la rutina. Tras pasar el verano en Marbella rodeada de amigos, se encontraba de vuelta en Madrid trabajando en un rodaje.

Fue aquí cuando se empezó a encontrar mal y sufrió un síncope. "Ya estoy bien, pero me podía haber muerto", ha afirmado durante una entrevista a Europa Press en la pasada noche de miércoles.

Lomana se encontraba rodando en la calle durante un día caluroso, concretamente el pasado lunes 7 de septiembre, que se registraron unas máximas en la capital de unos 36º. "Era un día espantoso (refiriéndose al calor). A las tres de la tarde, en Cibeles, esquina con Alcalá. Sin un árbol, nada. Así cuatro horas media".

Después de varias horas de grabación cambiaron de ubicación. En ese momento, Lomana explica que comunicó que no podía más y que no quería continuar, pero le dijeron que "siguiera, que lo estaba haciendo muy bien".

Ella decidió continuar "y de repente, ¡paf!", se desvaneció. Cuenta, ahora ya entre risas, que sucedió en frente de la tienda de la marca Loewe y que los dependientes acudieron a atenderle. "Yo no me enteré. No me acuerdo de nada".

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El diagnóstico del hospital

Cuando llegó la ambulancia del SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate), fue cuando Lomana recuperó la consciencia. "Abrí los ojos y dije, ¿pero dónde estoy?". Cuando le respondieron que en una ambulancia, no lo podía creer. "Me trataron de maravilla los del SAMUR, dar las gracias", añade.

"Estuvo desmayada 15 minutos", ha explicado Xavi Martínez, su compañero del programa radiofónico en Las Mañanas de Kiss FM, en el que Carmen Lomana colabora todos los martes, que estuvo informando a los oyentes del motivo por el que no había acudido.

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El servicio de emergencia la trasladó hasta el Hospital Ruber para que los profesionales médicos pudieran atenderla. Fue entonces cuando le explicaron que estaba deshidratada y que había sufrido un golpe de calor. "Yo que soy hipertensa, me bajó la tensión bajo mínimos. Siempre hay algo bueno", dice.

El martes pasó el día en casa descansando, ya que todavía no se encontraba al 100% y los médicos le habían pedido que guardara reposo. Durante la entrevista realizada en la noche de este pasado miércoles, dos días después del susto, confesó que ya se encontraba bien. De hecho, en ese momento estaba asistiendo al desfile de moda de Dolores Promesas x Duyos collection celebrado en la capital.