Este año se cumplen tres décadas de 'Wannabe' y del fenómeno que convirtió a Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Melanie C y Emma Bunton en estrellas femeninas del pop

La vida actual de las Spice Girls más allá de Victoria Beckham: de episodios de malos tratos a sus carreras en solitario

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Las Spice Girls han vuelto a hacer lo que mejor saben hacer. Sembrar el caos entre sus seguidores con un enigmático mensaje. El grupo británico ha anunciado que este jueves, 10 de septiembre, a las 15:00 horas en España, desvelará una importante novedad. Y el momento no ha pasado desapercibido, porque este 2026 cumplen tres décadas de la llegada de 'Wannabe' y del fenómeno que convirtió a Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Melanie C y Emma Bunton en las mayores estrellas femeninas del pop de los años noventa.

Todo ha comenzado este pasado miércoles a través de una publicación que han compartido en las cuentas oficiales de las Spice Girls. En el vídeo aparece una referencia directa a los orígenes del grupo, con imágenes del St. Pancras Renaissance London Hotel, lugar donde se grabó el video original de 'Wannabe', y una serie de pistas que los fans de la banda han intentado descifrar.

En el vídeo, además, se muestra un trozo de un periódico en el que se lee: "¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?". Y eso no es todo. El mismo diario lo han bautizado como 'The Stage', cabecera real en la que, en 1994, se publicó el primer anuncio en el que se buscaban chicas que supieran bailar y cantar para formar una nueva 'girlband'. De ahí surgieron las Spice Girls.

"No se necesita partitura, pero sí un reproductor de vinilo o de CD", se lee al final del mensaje.

El mensaje y ese halo de misterio que ha rodeado el 'post' ha sido suficiente para desatar una oleada de rumores entre sus seguidores y numerosos usuarios de las redes sociales. Y, como era de esperar tratándose de las Spice Girls, la posibilidad de que las cinco vuelvan a reunirse sobre un escenario es la teoría que más está circulando.

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"Creo que van a anunciar una gira", "Volved, chicas", "¡Si es un tour mundial, vendo mi casa para comprar tickets!", "¿Qué significa esto?", se observa en la sección de comentarios.

De este modo, entre las hipótesis que manejan los fans aparece una gira de reunión, un nuevo espectáculo con motivo del 30 aniversario, una posible residencia en Las Vegas, un documental o incluso un lanzamiento especial relacionado con 'Spice', el disco que marcó una época.

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También hay quienes creen que el anuncio podría estar relacionado con una reedición conmemorativa en vinilo, CD y otros formatos, una posibilidad que ha cobrado fuerza entre las pistas del vídeo.

Por el momento, ninguna de las cinco ha confirmado que vaya a producirse un nuevo tour. Habrá que esperar a las próximas horas para conocer de qué se trata, pero lo cierto es que llevan años protagonizando rumores de regreso.