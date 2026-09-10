Se revisará de nuevo la culpabilidad del joven, la duración de la pena y las indemnizaciones que deberá abonar a las víctimas

La excepción concedida a Marius Borg para el funeral del rey Harald: qué es el permiso especial que le ha permitido acudir pese a su arresto

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Escándalo en Noruega. Marius Borg, el hijo de la recién estrenada reina Mette-Marit, ha conseguido que la justicia noruega admita su recurso de apelación tras ser condenado a cuatro años de prisión por, entre otros delitos, violación y agresiones sexuales.

El Tribunal de Apelación de Noruega ha aceptado este jueves, 10 de septiembre, tan solo un día después del funeral del rey Harald V, el recurso presentado por la defensa del joven contra la condena que le fue impuesta el pasado mes de junio.

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Así, se celebrará un nuevo juicio para determinar una nueva sentencia. Se revisará la culpabilidad del joven, la duración de la pena y las indemnizaciones que deberá abonar a las víctimas. Por el momento, no se ha fijado la fecha para la vista.

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"El Tribunal de Apelación empezará inmediatamente con los preparativos del caso. No se ha fijado todavía cuándo se celebrará la vista ni es posible en este momento decir cuándo tendrá lugar", ha informado el organismo en un comunicado.

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El abogado de Høiby, Petar Sekulic, ha revelado pocos minutos después de conocer la noticia cuál ha sido la reacción del hijastro del rey Haakon VIII: "He hablado con él y está, como es lógico, satisfecho de que se haya aceptado la apelación en su totalidad", ha señalado al medio noruego 'Aftenposten'.

La vista se basará en las mismas pruebas que se presentaron ante el tribunal de distrito en estas circunstancias y que sirvieron de base para la condena dictada por el tribunal.

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"El hecho de que el Tribunal de Apelación esté ahora considerando el caso también significa que habrá una nueva evaluación de la sentencia, en consonancia con el contraargumento de la fiscalía" ha afirmado el fiscal Sturla Henriksbø a dicho medio. Asimismo, ha indicado que estiman que se deberán reservar cuatro semanas para la vista de apelación.

La condena que se le impuso a Marius Borg

Borg fue condenado por el Tribunal de Distrito de Oslo a cuatro años de prisión después de ser declarado culpable de dos delitos de violación, violencia doméstica y numerosas infracciones adicionales. El tribunal le consideró culpable de 34 de los 40 cargos analizados durante el juicio, entre ellos violencia, amenazas, comportamiento sexualmente ofensivo, incumplimientos de órdenes de alejamiento y delitos relacionados con drogas.

El joven recurrió la sentencia y el tribunal permitió que Høiby abandonara la prisión preventiva, en la que se encontraba desde el pasado mes de febrero, para permanecer bajo arresto domiciliario en Skaugum, la residencia en la que viven los nuevos reyes.

Desde entonces, las autoridades le han concedido abandonar temporalmente la vivienda por motivos que han considerado un principio de decencia humana básica. Entre otros, acudir el pasado 31 de agosto al Palacio Real de Oslo para participar, junto al resto de hijos y nietos de Harald, en el solemne traslado del féretro del monarca hasta la capilla del Palacio. Y después, este pasado 9 de septiembre, también consiguió personarse en el funeral del soberano noruego.