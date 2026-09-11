Emma Heming ha reconocido que convivir con la enfermedad del actor se trata de una experiencia "extremadamente difícil y dolorosa"

La situación actual de Bruce Willis a sus 71 años: el avance de su enfermedad, cómo afecta a sus hijas pequeñas y su fortuna

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Emma Heming Willis ha vuelto a hablar públicamente sobre la situación que atraviesa su marido, Bruce Willis, y sobre el impacto que la demencia frontotemporal del actor está teniendo en toda la familia.

En una conversación con la revista 'Hello!', la empresaria y defensora de las familias afectadas por la demencia ha puesto el foco no solo en la evolución de la enfermedad, sino también en el duelo que supone acompañar a un ser querido mientras sufre un deterioro progresivo.

Emma ha reconocido que se trata de una experiencia "extremadamente difícil y dolorosa" y ha explicado cómo se sienten ella y los hijos del actor. "Estamos constantemente en un estado de duelo", ha admitido al hablar de cómo afrontan el avance de la enfermedad.

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Asimismo, la mujer del protagonista de 'La jungla de cristal' también ha querido recalcar que Bruce continúa estando "muy presente". "Todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean quienes siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente. Así que la realidad es que te encuentras constantemente en un estado de duelo", ha señalado.

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Heming ha destacado que, "a pesar de lo difíciles que se ponen las cosas", siempre "intento recordarme que podría ser mucho peor", y se ha sincerado sobre cómo sus hijas pequeñas están viviendo con la enfermedad de su padre.

"Al final del día, lo que nuestras hijas viven y presencian en casa cada día es una lección magistral de amor puro. Ven cuánto apoyamos a su padre, cuánto lo amamos y cómo lo acompañamos en las buenas y en las malas. Es maravilloso para ellas ver cómo todos se unen: familia, amigos... absolutamente todos han formado un círculo protector a su alrededor. Sí, es desgarradoramente difícil, pero mis hijas están aprendiendo el verdadero significado de la lealtad, la devoción y el amor incondicional", ha indicado.

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Además, la empresaria ha querido recordar que lo que padece Willis no es alzhéimer, algo que, según ella, muchas personas han confundido. "Es realmente revelador ver que una de las primeras preguntas que casi todo el mundo me hace es: '¿Bruce todavía se acuerda de ti?' Y mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer; tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro".

En este sentido, ha desmotado uno de los "mitos" más grandes de la demencia frontotemporal. "La idea de que la demencia es una miseria implacable y absoluta cada minuto del día es un mito absoluto. Tenemos muchísimos momentos cotidianos que todavía nos resultan graciosos y, afortunadamente, seguimos riendo".