Raquel Noya A Coruña, 13 SEP 2026 - 21:01h.

El aumento de la esperanza de vida dispara la necesidad de mantener la movilidad y autonomía a edades cada vez más avanzadas

Especialistas gallegos defienden una cirugía orientada a que los pacientes puedan seguir activos y preparan la candidatura de Santiago al Congreso SECOT de 2028

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Vivir más años ya no es suficiente. La población quiere llegar a edades avanzadas manteniendo la misma autonomía, actividad y calidad de vida que cuando era más joven y de hecho es eso, paradójicamente, lo que hace que la población sea cada vez más longeva. Caminar, trabajar, cuidar un huerto, viajar o simplemente seguir haciendo vida normal se han convertido en los objetivos que marcan el futuro de la cirugía ortopédica y traumatológica, un campo que conoce y domina a la perfección el doctor José Ramón Caeiro Rey, especialista del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

“La gente quiere disfrutar a tope los años que le quedan por vivir”, resume el también presidente del comité científico que impulsa la candidatura de Santiago para acoger en 2028 el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).

El aumento de la esperanza de vida está cambiando las necesidades de los pacientes. Las fracturas asociadas al envejecimiento son cada vez más frecuentes, mientras crece también la demanda de intervenciones para tratar problemas del aparato locomotor. La razón es sencilla: se vive más y, además, se quiere seguir siendo activo durante más tiempo: “La gente vive más años y los quiere vivir más intensamente que antaño”, explica Caeiro Rey.

Una persona de 80 años que hoy llega a una consulta de traumatología puede tener una vida completamente activa y es muy frecuente, por ejemplo, “realizarle una operación de cadera y que siga llevando la misma vida o incluso mejor, con más movimiento”, asegura el experto.

Una operación para recuperar la vida que se llevaba

El objetivo de la cirugía ortopédica no es únicamente reparar un hueso o sustituir una articulación; cada vez pesa más qué podrá hacer el paciente después de la intervención.

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Caeiro Rey recuerda el caso de un paciente de 90 años que conservaba una autonomía absoluta y llevaba una vida muy activa, con una granja y un huerto en su casa. Tras ser atendido, recuerda que, “tras la operación, duró al menos unos siete años más”.

Historias como esta reflejan el cambio de perspectiva de la medicina ante una población que llega a edades avanzadas con unas expectativas muy diferentes a las de generaciones anteriores: “Pretendemos que las personas que demandan una cirugía ortopédica del tipo que sea puedan tener una buena calidad de vida para disfrutar sus últimos años por mayores que sean”, apunta.

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Porque, en muchos casos, la edad ya no determina por sí sola qué actividad puede mantener una persona. El movimiento se ha convertido en una pieza fundamental del envejecimiento saludable y la cirugía busca evitar que una lesión o una enfermedad del aparato locomotor lo limite.

“Sabemos que uno de los secretos de la longevidad es la actividad, el movimiento”, explica el especialista. Por eso, el propósito es que una operación ortopédica no solo permita recuperar funciones perdidas, sino que el paciente pueda “llevar una vida incluso mejor que antes de operarse”.

Galicia, ante el reto de una población cada vez más longeva

Este escenario plantea también un desafío para los profesionales sanitarios. Galicia cuenta con especialistas y grupos de investigación que trabajan en este ámbito y que, según Caeiro Rey, forman parte de una red en la que hospitales, universidades e investigadores están estrechamente conectados. “Galicia tiene profesionales altamente competentes en el campo de la cirugía ortopédica y la traumatología”, sostiene.

El especialista destaca precisamente esa colaboración entre distintas áreas: “La conexión entre el sistema sanitario, la universidad y la investigación permite que muchísimas disciplinas estén interconectadas y beban unas de los avances de las otras”.

Una red que, a su juicio, sitúa a Galicia al nivel del resto de España y también del ámbito internacional: “Esa red hace que Galicia sea altamente competente a nivel nacional y que a nivel internacional haya una absoluta equivalencia con otros profesionales”.

Santiago quiere reunir en 2028 a los especialistas

En este contexto se enmarca la candidatura de Santiago de Compostela para acoger en 2028 el 65º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).

La propuesta está impulsada por especialistas de los principales hospitales gallegos y cuenta con el respaldo de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOGACOT). El comité científico reúne a profesionales de los hospitales universitarios de Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, además del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

La intención es convertir la capital gallega en punto de encuentro de los especialistas españoles para abordar, entre otros asuntos, los retos que plantea una población cada vez más longeva y activa.

La candidatura propone celebrar el congreso en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. La elección de la sede y de la presidencia del congreso se realizará mediante votación de los socios de SECOT entre el 16 y el 30 de septiembre de 2026.