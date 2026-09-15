La hija del cantante y Paula Echevarría alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de agosto y ya ha empezado su nueva etapa como universitaria

Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple 18 años: de su vida universitaria a su futuro en redes sociales

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David Bustamante está a punto de volver a subirse a un escenario teatral para meterse en la piel de El Zorro, pero estos días también son de lo más especiales en su vida personal: su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría, acaba de cumplir 18 años y ha comenzado una nueva etapa como universitaria.

La mayoría de edad de Daniella ha supuesto también un cambio en la exposición pública de la joven. Hasta ahora, sus padres habían tratado de mantenerla alejada del foco mediático y de preservar al máximo su intimidad durante su infancia y adolescencia. Sin embargo, tras cumplir los 18, las primeras fotografías de Daniella en la calle por parte de unos paparazzi en las que se la ve saliendo de una clínica estética junto a Echevarría han vuelto a poner el foco sobre ella. Por ello, Bustamante ha querido pronunciarse.

El artista no ha dudado en salir en defensa de su hija y pedir respeto para ella. "Bueno, realmente ya sabéis que no soy muy amigo de eso, que intenten no ser lo menos invasivos posible, porque sería justo que ella tuviera una vida y una adolescencia, o el principio de la madurez lo más normal y tranquila posible, que bien se lo merece", ha explicado ante la prensa, tal y como recoge Europa Press.

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Una petición clave ahora que Daniella ha dejado atrás la adolescencia y comienza a tomar sus propias decisiones. Bustamante, consciente de que la curiosidad hacia ella puede aumentar por ser hija de dos rostros conocidos, insiste en que no deja de ser una joven de 18 años que "merece" poder vivir esta etapa con normalidad.

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El cantante también ha hablado de cómo está viviendo su hija este momento. "Está muy contenta, me está esperando en casa. Hoy cenamos sushi, caprichito de la niña", ha contado con naturalidad, dejando ver esa faceta de padre cercano que tantas veces ha mostrado.

El intérprete de 'Devuélveme la vida' ha confirmado que Daniella está ilusionada con esta nueva etapa universitaria. "Muy bien, ilusionada con una nueva etapa en su vida, es universitaria y nada, que cumpla sus sueños, que vaya haciendo su camino", ha asegurado.

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"Hay que amar y soltar, se va haciendo una mujercita y tiene que hacer su propia historia", ha reflexionado, antes de dejar claro el orgullo que siente por ella: "Estoy muy contento y muy orgulloso de ella porque es una muy bella persona. Es ella la que tiene que decidir y hacer sus cosas, tiene su personalidad".

Su principal deseo, eso sí, es que todo se desarrolle desde el respeto. "Lo importante es que haya respeto por parte de todos, que sepamos que al final es una niña de 18 años y que ya está. Es normal que tengan ahora la inquietud porque acaba de cumplir su mayoría de edad, ella también pues le gustan las redes y las cosas, pero bueno, ella ya verá lo que quiere. Lo que quiero es que sea feliz y que tenga una vida lo más normal posible", ha señalado.

Una postura que refleja la manera en la que Bustamante y Paula Echevarría han protegido durante años la intimidad de su hija. Daniella ha crecido lejos de la exposición de sus padres y, aunque tanto el cantante como la actriz han compartido puntualmente imágenes familiares, ambos han procurado que la joven pudiera desarrollarse al margen de la presión mediática.