La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado sus condolencias en nombre del Ejecutivo a los familiares de la joven asesinada en el estado mexicano de Morelos

Las primeras imágenes del atacante y los momentos inmediatamente posteriores al asesinato de Claudia, estudiante española en México: “¡Urge una ambulancia!”

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La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado este martes que la embajada de España en México y el consulado general están "plenamente movilizados" para atender a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada en el estado mexicano de Morelos, así como para contribuir al esclarecimiento de los hechos, aún bajo investigación.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Saiz ha afirmado concretamente que el Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto permanente con los familiares de la joven canaria, que cursaba el cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El asesesinato de Claudia en Morelos, México

Asesinada el pasado sábado por la noche en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, cuando las ambulancias llegaron hasta ella los efectivos sanitarios no pudieron sino declarar su fallecimiento.

En ese lugar, al que asistió en el marco de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un conocido evento que congregaba a una multitud en el lugar y en el que "se inscribió", según ha informado el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, fue apuñalada mortalmente por circunstancias que se investigan. No obstante, las autoridades mexicanas lo tratan como un "feminicidio" aplicando todos los protocolos y desarrollando todas las actuaciones con "perspectiva de género".

Sin que aún se hayan producido detenciones, las autoridades mexicanas han prometido "dar con el responsable" y hacer "justicia", siendo que la gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, ha anunciado que ya se han producido "avances significativos" en la investigación, aunque aún no se ha descartado ninguna línea de trabajo en el esclarecimiento del crimen.

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Al respecto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado sus condolencias en nombre del Gobierno a los familiares de la joven, cuyas circunstancias de su asesinato investigan las autoridades judiciales mexicanas de forma "transparente" y "profesional", según garantizó el fiscal de Morelos explicando que "todavía no se descarta ninguna línea de investigación", incluida la posibilidad de un robo.

Continuando con esas pesquisa para esclarecer el móvil del crimen, se están analizando también todas las cámaras de vigilancia de la zona, incluyendo las particulares, con el objetivo de detener al asesino.

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"No podemos normalizar la violencia machista"

Por su parte, Elma Saiz ha mostrado su rotunda condena y rechazo también al último crimen machista perpetrado contra una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el pasado 11 de septiembre, y ha trasladado su apoyo en nombre del Gobierno a sus familiares.

"No podemos normalizar la violencia machista. Cada mujer asesinada es una responsabilidad que nos interpela a todos como sociedad, y no podemos normalizar esta realidad ni mirar hacia otro lado", ha expresado la portavoz del Ejecutivo, que ha remarcado que son ya 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026 y 1.378 desde el año 2003, cuando se empezaron a recopilar los datos.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también se ha referido al inicio de su intervención al asesinato en México de Claudia Tacoronte, a cuya familia ha trasladado el "máximo cariño" del Gobierno.

"Una noticia que desde luego nos rompe el corazón", ha declarado.