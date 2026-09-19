Iván Sevilla 19 SEP 2026 - 13:30h.

El individuo mostraba una apariencia educada, correcta y bien vestida, lo que le permitía generar confianza en las víctimas

Tras obtener los datos y firmas de los afectados, el detenido contrataba créditos, compraba móviles o financiaba vehículos

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GranadaUn falso comercial fue detenido en Granada acusado de estafar más de 350.000 euros a personas mayores o con discapacidades que, en la mayoría de los casos, vivían solas, según ha precisado la Guardia Civil.

En un comunicado este 19 de septiembre, ha informado del arresto del hombre de 41 años por los presuntos delitos de estafa, usurpación del estado civil y falsedad de documento tanto público como privado.

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La Benemérita ha podido detectar hasta el momento a 40 víctimas en la llamada 'Operación Larberik' que llevó a cabo desde mayo en el Puesto de Armilla. Todo comenzó durante un dispositivo de seguridad ciudadana.

Los agentes localizaron en el maletero de un vehículo numerosos papeles de contratos de crédito, talonarios y facturas con datos de terceras personas que nada tenían que ver con el conductor.

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Obtenía datos y firmas de las víctimas tras ganarse su confianza

Entonces, realizaron unas primeras averiguaciones para comprobar que todas ellas habrían sido estafadas. El individuo se presentaba en sus domicilios haciéndose pasar por empleado de distintas empresas.

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Con apariencia educada, correcta y bien vestida, se ganaba la confianza de los afectados, quienes aceptaban que entrase en sus viviendas sin inconvenientes. Luego, en su conversación persuasiva, lograba obtener sus datos personales.

También conseguía documentación bancaria, certificados de pensión y firmas, que utilizaba para formalizar contratos de crédito, adquirir teléfonos móviles o financiar vehículos sin conocimiento de los perjudicados.

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En determinados casos incluso volvía después a las mismas casas con excusas como errores en la financiación y los convencía de que realizasen pagos en efectivo, transferencias o cargos con una TPV portátil que llevaba.

Explicaba que era para cancelar operaciones, lo que generaba un doble perjuicio económico. En otras situaciones, firmaba él mismo los documentos aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas a las que engañaba.

Estafas por casi toda Andalucía y ya en prisión provisional

Durante la investigación, la Guardia Civil de Armilla pudo constatar que el individuo había actuado por casi toda Andalucía. En concreto, registró estafas en las provincias de Granada, Almería, Jaén, Málaga, Córdoba y Sevilla.

Con el dinero que había acumulado, habría comprado dos smartphones de alto precio, dos motocicletas de gran cilindrada y un coche. Algunos de estos automóviles los habría vendido a terceras personas.

Una de ellas ya pasó a disposición judicial por un presunto delito de receptación y los agentes no descartan que haya más detenciones en relación a estos hechos que incluyeron el registro a la vivienda del principal sospechoso.

En ese operativo colaboró la Policía Local de Granada y de Peligros, hallándose una moto, un vehículo, más de 1.000 euros en billetes, la TPV que usaba, numerosa documentación bancaria, contratos e incluso un renting a nombre de un fallecido.

Tras pasar a disposición del juez de guardia, el arrestado ha ingresado en prisión provisional, ha asegurado la Guardia Civil.