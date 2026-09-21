La regla de los dos minutos que los expertos en productividad usan para no dejar las cosas para después

Marta Egea 21 SEP 2026 - 06:45h.

La regla de los dos minutos propone hacer al momento cualquier tarea que pueda resolverse en menos de ese tiempo

Productividad lenta, o cuando hacer menos significa trabajar mejor

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MadridHay tareas que pesan por el tiempo que llevan rondando en la cabeza. Algo tan sencillo como responder un mensaje, guardar un documento, pedir una cita, tirar un papel o poner una lavadora, son acciones pequeñas, pero que cuando se acumulan generan una sensación de “luego lo hago” que no termina de desaparecer.

La productividad no siempre se rompe por grandes proyectos, por lo general es por tareas pequeñas aplazadas. Cada una parece inofensiva, pero juntas crean ruido, culpa y desorden. Es entonces donde entre una de las técnicas más conocidas entre expertos en organización personal: la regla de los dos minutos.

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La idea es sencilla, tanto que parece obvia: si una tarea puede hacerse en menos de dos minutos, lo ideal es hacerla en el momento que aparece. No se debe apuntar, tampoco posponerla para que se convierta en un pendiente más. Lo correcto es hacerla y liberarse de ella.

Esta regla se popularizó gracias a David Allen, autor del método ‘Getting Things Done’, uno de los sistemas de productividad personal más influyentes de las últimas décadas. Su lógica es clara: si una acción requiere menos de dos minutos, normalmente se pierde más tiempo gestionándola que ejecutándola. Evidentemente, la regla tiene matices. No significa interrumpir lo que se está haciendo cada cinco segundos. Bien usada, es capaz de reducir la procrastinación cotidiana.

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¿Por qué dejamos para después cosas que podríamos hacer ahora?

En muchas ocasiones, la procrastinación no siempre tiene que ver con pereza. Muchas veces se aplazan estas pequeñas tareas por cansancio mental, falta de claridad, rechazo emocional o simple saturación. La mente no es capaz de saber cuánto dura una tarea, sino cómo se siente al pensar en ella.

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Responder un correo puede llevar solo un minuto, pero si implica enfrentarse a una persona, pedir algo, reconocer un error o tomar una decisión, el cerebro lo convierte en algo más grande. Otra tarea simple sería pedir una cita médica, pero si da pereza buscar el número o nos preocupa lo que nos digan, se pospone.

El problema es que las tareas aplazadas no desaparecen. Se quedan abiertas mentalmente. Cada vez que vuelven a aparecer, consumen un poco más de atención. La regla de los dos minutos funciona porque, precisamente, corta ese ciclo antes de que empiece.

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¿Qué dice exactamente la regla de los dos minutos?

En su versión clásica, la regla dice: si una acción puede hacerse en menos de dos minutos, se debe hacer ahora. Si no se puede hacer en ese tiempo, entonces hay que decidir qué hacer con ella: si delegarla, programarla, archivarla, añadirla a una lista de tareas o convertirla en un proyecto más definido.

Este matiz es importante. La regla no dice que todo deba hacerse inmediatamente. Dice que las tareas muy pequeñas no deberían entrar en el sistema de pendientes si resolverlas cuesta menos que organizarlas.

Una de las razones por las que esta técnica resulta tan útil es que ayuda a cerrar bucles. Un bucle abierto es cualquier asunto que queda pendiente en la cabeza, exigiendo memoria y atención, aunque sea de forma mínima. Cuando se cierran muchas tareas pequeñas al momento, la mente se aligera. No porque se haya hecho algo grandioso, sino porque dejamos de arrastrar pequeñas piedras en el bolsillo. Esa sensación de orden inmediato puede mejorar la claridad mental y reducir la fricción para empezar tareas más importantes.

Otra versión: hacer que empezar dure dos minutos

Existe una segunda interpretación de esta regla, popularizada en el ámbito de los hábitos. En este caso, no se trata tanto de completar tareas pequeñas, sino de reducir el inicio de una tarea grande a una versión de dos minutos.

Por ejemplo: hacer ejercicio se convierte en ponerse las zapatillas, leer cada noche en leer una página, ordenar la casa en recoger cinco cosas. La intención es vender la resistencia inicial.

Esta versión funciona porque muchas veces lo más difícil no es continuar, sino empezar. Una vez que la persona ha abierto el documento, ha salido a caminar o ha ordenado los primeros objetos, es más probable que siga. Pero aunque no se continúa, ya ha reforzado la identidad de alguien que se pone en marcha.

La regla clásica de David Allen sirve para eliminar tareas pequeñas, mientras que esta versión sirve para iniciar tareas grandes. Pero ambas comparten una misma idea: reducir la fricción.

¿Cómo se puede aplicar?

En el trabajo

En el entorno laboral, la regla de los dos minutos ayuda a evitar que pequeñas tareas se vayan acumulando como puede ser responder a un correo sencillo, confirmar una reunión, guardar un documento o anotar una fecha. La clave está en aplicarla en momentos concretos de revisión, como al leer el correo o terminar la jornada, y no mientras se está haciendo otra tarea importante que necesite concentración.

En casa

En casa, esta técnica sirve para impedir que el desorden pequeño se convierta en una tarea grande. Colgar un abrigo, llevar una taza a la cocina, tirar algún envase o dejar algo en su sitio son gestos mínimos que, cuando se hacen al momento, reducen la carga mental y evitan acumulaciones.