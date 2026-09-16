'Swan Song: Diana, My Sister' verá la luz el próximo 22 de septiembre y, con la obra, Charles Spencer pretende ofrecer el "retrato más íntimo, cariñoso y honesto hasta la fecha"

Abren una cápsula del tiempo que Lady Di enterró en un hospital hace más de 30 años: qué contenía

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El nuevo libro sobre Diana de Gales que prepara su hermano, Charles Spencer, se ha visto envuelto en un inesperado incidente apenas unos días antes de su publicación. Varias copias de 'Swan Song: Diana, My Sister', las memorias en las que el tío de los príncipes Gullermo y Harry ofrece el "retrato más íntimo, cariñoso y honesto hasta la fecha de su hermana", han sido robadas de un camión en Países Bajos. La policía neerlandesa ya investiga lo ocurrido.

Tal y como ha informado tabloides británicos como 'The Times', el robo se produjo cuando el vehículo transportaba miles de ejemplares hacia un almacén neerlandés desde el que después serían distribuidos.

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Según ha trascendido, el conductor había estacionado durante la noche en una zona de descanso para dormir. Al regresar al camión descubrió que había sido forzado. Los ladrones, sin embargo, no se llevaron toda la mercancía: solo desaparecieron cuatro ejemplares de las memorias.

El hecho ha despertado especial atención en el entorno editorial por el momento en el que se ha producido. La obra tiene prevista su publicación para el próximo 22 de septiembre y existe un importante dispositivo de seguridad alrededor de su lanzamiento para evitar que su contenido llegue a conocerse antes de tiempo.

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Una fuente de la industria editorial ha calificado el robo de "altamente sospechoso" y ha asegurado que no se había producido antes un incidente de estas características. "Nunca antes había ocurrido algo así. Probablemente se trate del libro más importante del año y las medidas de seguridad a su alrededor han sido extremadamente estrictas", ha añadido, de acuerdo con lo publicado en 'Daily Mail'.

La investigación está ahora en manos de las autoridades neerlandesas. Algunos expertos de la realeza han lanzado varias teorías sobre quién fue el responsable, que van desde una banda de ladrones hasta seguidores de la familia real británica.

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El libro de Charles Spencer sobre su hermana

Con 'Swan Song', Charles Spencer habla por primera vez de manera extensa y abierta sobre su hermana Diana. El noveno conde Spencer, de 62 años, había hablado públicamente de ella en numerosas ocasiones, sobre todo desde su fallecimiento, pero nunca había dedicado un libro sobre la vida de la princesa desde su propia experiencia como hermano.

La obra se centrará en la relación entre ambos desde su infancia, algunos de los episodios familiares que marcaron sus primeros años, el matrimonio de Lady Di con el entonces príncipe Carlos III y el fatal accidente automovilístico de Diana en agosto de 1997 que acabó con su vida.

"En su infancia, Charles y Diana, los Spencer más jóvenes, eran inseparables. Como confidentes íntimos, recorrían la finca familiar, soportaron internados extremadamente exigentes, sobrevivieron a niñeras aterradoras y se apoyaron mutuamente durante la agonía del divorcio de sus padres. Sin embargo, todo cambió cuando Diana se casó con el príncipe de Gales, ahora rey Carlos III, y de la noche a la mañana se convirtió en un icono mundial", narra Penguin Michael Joseph, un sello editorial de Penguin Random House.

Y añade: "Charles vio a su hermana mayor servir a los marginados del mundo y disfrutar de ser madre de sus adorados hijos. Pero, acosada por una prensa despiadada mientras su matrimonio real se desmoronaba, quedó desesperadamente sola. Charles siempre intentó estar ahí para Diana, hasta aquella fatídica noche de agosto de 1997".

La publicación, que verá la luz el próximo martes, llega además en un momento clave. En 2027 se cumplirán 30 años de la muerte de Diana de Gales, fallecida en un accidente de tráfico en París cuando tenía 36 años. La cercanía de esa fecha ha vuelto a situar su figura en el centro de numerosos proyectos editoriales, documentales y homenajes.

Ese aniversario fue uno de los motivos que llevaron a Charles Spencer a escribir el libro. El hermano de Diana explicó que, a medida que se acercaba el trigésimo aniversario de su muerte, había recibido numerosas peticiones para volver a hablar públicamente sobre ella. Ante esa situación, decidió poner por escrito sus propios recuerdos.