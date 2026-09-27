Puri Ruiz 27 SEP 2026 - 19:30h.

El cantautor y actor catalán, que forma parte del reparto de 'La bola negra', cuenta con un gran número de amigos dentro del mundo de la música y de la escena, donde es muy querido

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“He aprendido a dividir a mis amigos en dos: los que trabajaban y los que decían que trabajaban”. Estas declaraciones del veterano cantante y actor Albert Pla en una charla radiofónica informal el pasado junio no dejaron indiferente a nadie. “Los que decían que trabajaban eran los que estaban esperando llegar a mi edad para cobrar una herencia”. Más allá de su reflexión, ¿cuáles son los amigos de Albert Pla y qué opinión tienen de él?

El anuncio en el periódico que inició una amistad con Kase.O

“Albert fue una de las primeras personas que apostó por mí”, decía Kase.O delante del propio Pla. El rapero explicó a David Broncano que se conocieron cuando este tenía unos 15 años y grababa sus primeras maquetas. “Hace 30 años que conozco a Albert”, explicaba. En aquellos primeros compases de su amistad, lo invitó a grabar en ‘Veintegenarios en Alburquerque’, grabado en 1997. “Desde entonces, para mí es una persona muy importante en mi carrera, aunque no nos hayamos visto en largas temporadas”. Los hermanos José y David Muñoz, más conocidos como Estopa, también mantienen con Pla una excelente relación de admiración mutua desde hace años.

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En aquellos años noventa, Internet apenas había comenzado y las redes sociales no existían. Albert Pla había escuchado algo de Kase.O y puso un anuncio en el periódico para localizar a aquel misterioso rapero maño, algo que funcionó. Eso sí, Kase.O apenas sabía quién era Albert Pla entonces. “Me dio algunos consejos que no se me han olvidado nunca”. También asegura que, desde entonces, le tiene mucho cariño y mucho respeto: “Para mí es una persona muy importante”.

El músico Quimi Portet (la otra mitad, junto a Manolo García, de aquel mítico dúo llamado El último de la fila) es también uno de los grandes amigos de Pla. De hecho, cuando este último sacó su álbum debut, ‘Ho sento molt’ (Lo siento mucho), en 1989, la discográfica encargó a Portet, en la cresta de la ola gracias a su colaboración con García, que produjera el disco. Desde entonces no solo han trabajado juntos varias veces, sino que esta amistad ha dado lugar a otra con Peyu, un famoso humorista y actor de la escena catalana con el que hace teatro. Los tres presentaron ‘Natura sàvia’, un programa televisivo de naturaleza en tono humorístico.

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Gran nadador, mejor cocinero

Los cineastas Isaki Lacuesta o Fernando León de Aranoa también se encuentran entre sus amigos, con los que comparte, dice, “intercambios culturales”. O Gerard Quintana, que le puso en una ocasión las canciones que este último había compuesto y “las puso y a la cuarta se durmió”, contaba Pla.

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En ‘Fuego y chinchetas’, un pequeño espacio radiofónico que se emitió este verano en la SER, Albert estuvo charlando con sus presentadores sobre muchas cosas, pero también sobre amigos que ha ido haciendo a lo largo de su ya extensa trayectoria musical y actoral. Para Los Javis, que lo dirigieron en ‘La mesías’ y han vuelto a contar con él en ‘La bola negra’, tuvo palabras muy divertidas: “Me tienen ahí de mascota”.

Entre esos amigos con los que ha ido colaborando se encuentra también el cantante de Los Delinqüentes. Marcos del Ojo, conocido como Canijo de Jerez, alabó su arte en los fogones (algo que corroboraron también los Estopa): “El amigo que mejor cocina y no solo te lo puedo decir yo: te lo puede decir Muchachito [Bombo Infierno], te lo puede decir El Lichi, te lo puede decir Kiko Veneno, te lo puede decir Tomasito, Diego el Ratón, Julieta Venegas…”, decía el cantante de Los Delinqüentes además de enumerar a otros músicos amigos de Albert Pla. “Con dos tonterías que vea te hace una comida especial”. También destacó que es un excelente nadador. Pero Pla le quitó importancia a las dos cosas: “Es que ellos son muy malos cocineros y muy malos nadadores”, bromeaba.

Robe Iniesta, el amigo cuya pérdida calificó de desoladora

A quien sí recordó con enorme afecto es a Robe Iniesta, que falleció en diciembre del pasado año. Era, reconocía poco después de la trágica pérdida, uno de sus mejores amigos. Se conocían desde hacía más de 30 años y habían estado juntos sobre el escenario y fuera de él. Colaboraron y pasaron muchas horas juntos. “Ha sido desolador. Lo consideraba uno de mis mejores amigos”, declaraba a RAC1. “Siempre he pensado que estaba a años luz de los otros. Con las letras que hacía, las melodías, la manera de construir las canciones… En una canción había 25 canciones. Y cada vez las hacía mejor”.

Cuando Robe terminaba un disco, se lo cantaba entero a Albert con la única compañía de la guitarra. En la última gira que hizo el desaparecido músico versionó, en catalán, ‘La sequia’, una canción de Pla. “Fue un regalazo para mí”, confesaba el actor y músico, que dijo de su amigo: “Robe y yo nos hemos ido encontrando toda la vida y nos seguiremos encontrando toda la muerte”.