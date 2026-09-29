Goyi Arévalo falleció el pasado 13 de abril, después de una larga enfermedad

Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero y uno de sus grandes apoyos: así fue su sólida relación

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Han pasado más de cinco meses desde que Sara Carbonero perdió a su madre, Goyi Arévalo, pero el paso del tiempo no ha borrado su ausencia. Al contrario. En el que ha sido su primer verano sin ella, la periodista ha vuelto a recurrir a las redes sociales para poner palabras a un dolor que ya ha compartido en otras ocasiones y que continúa muy presente en su día a día.

Esta vez lo ha hecho con un mensaje dirigido a alguien que ya no está y que refleja la necesidad de mantener, de alguna manera, ese vínculo con quien se ha marchado.

"Dime, ¿cómo es el cielo?", comienza el texto que Carbonero ha reposteado en sus redes sociales. La publicación continúa con una serie de preguntas nostálgicas: "¿Estás bien? ¿Puedes verme desde ahí? ¿Sabes que sigo pensando en ti?".

Se trata de un gesto que llega cuando está a punto de cumplirse medio año de la muerte de su progenitora y que vuelve a mostrar hasta qué punto la ausencia de su madre continúa marcando esta etapa de la vida de la periodista.

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Madre e hija compartían una relación cercana y la también embajadora de UNICEF España había hablado públicamente en numerosas ocasiones de la importancia que tenía su madre en su vida.

Goyi no solo fue uno de sus grandes apoyos, sino también una figura fundamental para sus hijos, Martín y Lucas, que tenían una relación muy cercana con su abuela.

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Cinco meses de la ausencia de Goyi Arévalo

Goyi Arévalo falleció el pasado 13 de abril, después de una larga enfermedad. La noticia supuso un durísimo golpe para Sara, que tuvo que despedirse de una de las personas más importantes de su vida.

La pérdida se produjo apenas un mes después de que Sara hubiera celebrado públicamente el cumpleaños de su madre. El pasado 9 de marzo, la periodista había compartido una fotografía de Goyi junto a sus nietos y le había dedicado unas palabras que entonces mostraban el estrecho vínculo que las unía. "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más".

El último adiós tuvo lugar en Corral de Almaguer, el municipio toledano de nacimiento de Goyi y también uno de los lugares que forman parte de las raíces familiares de Sara.

Poco después de su muerte, Sara confesó. "Cuánto te echo de menos, cómo duele… No encuentro sentido ni rumbo, mamá. Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día".