Natalia Sette 01 OCT 2026 - 18:50h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho pública por fin la cara de David, el chico que le ha devuelto la ilusión por el amor

Sandra Barrios desvela con quién se va a quedar su perro tras mudarse a Jaén con su novio

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Sandra Barrios ha decidido dar el paso definitivo en su historia de amor tras meses protegiendo la identidad de su nueva pareja. Después de situarse en el centro de la polémica por cometer la "locura" de tatuarse el nombre de David , su chico, en la parte baja de la espalda, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha abierto su álbum de fotos más íntimo y ha desvelado por fin la identidad de su novio.

La influencer ha hecho pública la cara del joven que le ha devuelto la ilusión tras su ruptura definitiva con Juanpi . Lejos de seguir ocultando su rostro tras la cámara, la ganadora de 'GH DÚO' ha compartido un emotivo carrusel compuesto por nada menos que 20 fotografías que resumen estos intensos meses de romance lejos del foco mediático.

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En las imágenes, la andaluza muestra los instantes más románticos y especiales de su día a día juntos: escapadas románticas, momentos de fiesta, besos apasionados, abrazos, caricias e incluso algunas capturas de David presumiendo frente al espejo. Momentos que hasta ahora habían sido solo para ellos y que por fin salen a la luz.

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Junto a la esperada publicación, la creadora de contenido ha querido dedicarle una extensa y romántica carta de amor pública. “Por fin puedo compartir con vosotros a la persona que me hace tan feliz. Llegaste a mi vida y, sin darme cuenta, me enseñaste lo que es querer de verdad, sentirme querida y tener a alguien con quien compartirlo todo”, ha comenzado confesado con el corazón en la mano.

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Sintiéndose sumamente afortunada por haber cruzado su camino con el de David tras tantas decepciones amorosas, la andaluza no ha escatimado en palabras de agradecimiento. “No tengo palabras suficientes para describir lo increíble que eres ni para agradecerte todo lo que haces por mí. Me encanta la persona que eres, cómo me cuidas, cómo me quieres y, sobre todo, cómo me haces sentir”, ha continuado declarando.

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A pesar de las críticas recibidas de sus ‘haters’, quienes han dicho desde el principio que su relación no iba a durar, Sandra no puede estar más ilusionada por su futuro con él. “Ojalá la vida nos permita cumplir todos esos sueños que tantas veces hemos compartido, vivir mil aventuras juntos y seguir eligiéndonos incluso en los días más difíciles”, ha expresado la andaluza convencida de sus sentimientos.

La joven ha querido dejar claro que afronta esta nueva etapa dispuesta a construir un proyecto de vida a largo plazo a su lado. “No sé qué nos deparará el futuro, pero sí sé que quiero vivirlo contigo, celebrar tus logros como si fueran míos, verte cumplir tus sueños y seguir construyendo esta historia que tanto me gusta”, ha reflexionado.

Para dar por concluida esta esperada presentación oficial que ya acumula miles de 'me gusta' y comentarios de apoyo de su comunidad, Sandra ha cerrado su emotiva dedicatoria declarando públicamente sus sentimientos sin ningún tipo de reparo: “Gracias por llegar a mi vida, por enseñarme tanto y por hacerme tan feliz. Te amo”.

Él, por su parte, no ha dudado en responderle con palabras cargadas de amor y cariño: "Eso es lo bonito del amor, que llega cuando menos lo espera, y hace que un desconocido pase a ser una parte indispensable de tu vida. Tu lo eres de la mía. Gracias por todo lo que me das cada día, por lo feliz que me haces cada día, que estoy seguro que esto es solo el principio de una larga historia. Te amo"