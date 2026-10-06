Natalia Sette 06 OCT 2026 - 18:58h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se va a vivir a Dubái y se convierte en conductora tras realizar unas pruebas

Gal·la, de ‘La isla de las tentaciones’, pide ayuda a sus seguidores antes de su preboda

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La vida de Gal·la Mora no ha dejado de cambiar desde que saltó a la fama gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’. Tras anunciar su compromiso con su novio y comenzar a organizar la boda, la influencer ha vuelto a dar un giro radical y se ha mudado a Dubái.

Tras volver a España de República Dominicana y romper su relación con Nico, la creadora de contenido no ha dejado de recorrer el mundo. Hace más de un año que Gal·la es propietaria de un conglomerado de villas de lujo en Indonesia junto a su prometido, Joan. Tras varios meses viviendo en Bali, la pareja se fue dos meses a Estados Unidos y ahora parece que han decidido mudarse a Dubái.

Ambos manejan su hotel a distancia y Gal·la, que tiene también una empresa de organización de bodas, ha admitido varias veces que su trabajo puedo hacerlo desde cualquier parte del mundo. Es por ello que cada pocos meses eligen un nuevo destino y experimentan la vida en el país elegido.

La influencer ha publicado un vlog para compartir con sus seguidores su experiencia al sacarse el carnet de conducir en los Emiratos Árabes Unidos. “Me voy a sacar el carnet de conducir en Dubai. Tengo ganas de conducir un coche”, ha anunciado nada más comenzar a grabar. Si va a quedarse durante varios meses en el país, quiere tener su propio coche y tener independencia.

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“Me voy a una revisión de la vista que es obligatoria para sacarte el carnet de conducir aquí”, ha explicado tras enseñar cómo fue su clase de pilates y pasar por una tienda oficial de Apple para pedir el nuevo Iphone. La creadora de contenido muestra cómo pasó la prueba de visión y cuenta que tuvo que hacerla con gafas de vista a pesar de no llevarlas nunca puestas.

Tras superar la prueba, tuvo que acudir a un edificio del gobierno para que le expidieran el carnet. “En los edificios de gobiernos tienes que ir tapada, me he puesto pantalón largo y voy a ponerme la chaqueta. Hay que respetar las normas que ellos tengan”, ha dicho mientras se graba de camino al sitio. Dentro no está permitido grabar así la siguiente imagen de Gal·la es ya con su licencia en la mano.

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“Ya tengo mi licencia por dos años. Oficialmente soy conductora en Dubái, ahora solo me falta el cochecito”, ha terminado diciendo entusiasmada. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado que ya han mirado el coche que quieren que tiene que llegar en los próximos días. Hasta entonces, la influencer seguirá compartiendo su nueva vida en Dubái.