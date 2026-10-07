A sus 15 años, el primogénito de los conocidos actores españoles ha comenzado a familiarizarse con una profesión que conoce de cerca desde que nació

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Mónica Cruz se ha pronunciado sobre el debut cinematográfico de su sobrino Leo, el hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, que ha dado sus primeros pasos como actor de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi en 'La bola negra'.

La actriz y bailarina ha hablado de la incursión del adolescente en el mundo de la interpretación durante la segunda edición de los Celebrity Pets Awards, celebrada este pasado martes, 6 de octubre, en Madrid, donde ha ejercido como madrina de honor y ha coincidido con rostros conocidos como Chenoa, Mercedes Milá, Helen Lindes o Soraya Arnelas.

A sus 15 años, Leo ha comenzado a familiarizarse con una profesión que conoce de cerca desde que nació. Es hijo de dos de los actores españoles más reconocidos internacionalmente y nieto de la recordada Pilar Bardem, además de formar parte de una familia estrechamente vinculada al mundo de la interpretación.

Sin embargo, su debut no había sido planeado, según ha explicado Mónica Cruz. "Bueno, son mis sobrinos, qué te voy a contar. Muy contenta. Al final yo lo que quiero es verlos felices y que sepan lo que quieren hacer", ha asegurado la actriz al ser preguntada por Europa Press sobre sus sobrinos.

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Para ella, la etapa en al que se encuentra el menor es clave para descubrir las propias inquietudes y decidir qué camino seguir: "Creo que es muy importante en una edad así como la adolescencia, que tengan claro lo que quieren hacer".

Cómo se gestó la participación de Leo en 'La bola negra'

El debut de Leo en 'La bola negra' supone su primera gran experiencia cinematográfica y le ha permitido ponerse delante de una cámara dentro de un proyecto de Los Javis, una de las parejas creativas más relevantes de la industria audiovisual española.

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Para Mónica Cruz, que conoce perfectamente las exigencias de una profesión que ella misma lleva desarrollando desde hace años, los apellidos de su sobrino no significan que pueda saltarse las preparaciones o castings ni de demostrar las capacidades delante de los profesionales de la industria. "Da igual el apellido, el nombre, la familia. Tienes que hacer un proceso de pruebas", ha explicado.

Así, la actriz ha querido dejar claro que Leo no está recibiendo un trato diferente por pertenecer a una de las familias más conocidas del cine español. "Hace el proceso que tiene que hacer todo el mundo, de pruebas y cosas", ha defendido.

Cruz tampoco se ha mostrado sorprendida por la decisión de su sobrino de probar suerte como actor. Según ha revelado, desde pequeño ya había señales de que la interpretación podía formar parte de su futuro. "La verdad es que no. Apuntaba maneras desde pequeñito. Sí, a los niños de chiquititos se les ve por dónde van a ir", ha añadido.

Además, la hermana de Penélope Cruz ha reconocido lo orgullosa que se siente de él y de la manera en la que está afrontando este primer reto profesional. "Yo estoy muy orgullosa de él. Creo que está haciendo un trabajo increíble, se lo está trabajando mucho".

Para Mónica, además, el aprendizaje en una profesión artística nunca termina. "La preparación en estas profesiones es un continuo y un constante, aunque tengas 50 años", ha aclarado.

De la mano de Los Javis y de cara a los Premios Oscar

Leo ha empezado su trayectoria en el cine con un proyecto de lo más ambicioso. 'La bola negra' supone uno de los grandes trabajos cinematográficos de Javier Calvo y Javier Ambrossi y reúne a un reparto de primer nivel, convirtiéndose en una de las películas que más atención ha despertado esta temporada.

Que su primer proyecto llegue de la mano de Los Javis y dentro de una producción de estas características hace que el debut haya adquirido todavía mayor relevancia.

"Ha empezado fuerte", ha reconocido Mónica Cruz sobre este primer paso de su sobrino. Eso sí, para ella, "lo importante es el camino, el aprendizaje y la ilusión", ha sentenciado.

De hecho, su madre, Penélope Cruz, también forma parte del reparto. Y por si fuera poco, el film ha sido seleccionado como candidato por España para los Premios Oscar.