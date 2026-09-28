La actriz ha explicado que, mientras se preparaba para grabar una de las escenas más complejas de la cinta, recibió una llamada que lo cambió todo

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Penélope Cruz ha revelado uno de los episodios más delicados que vivió durante el rodaje de 'La bola negra', la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi que se estrenó este pasado 25 de septiembre en cines y que ya se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.

La actriz ha explicado que, mientras se preparaba para grabar una de las escenas musicales más complejas de la cinta, recibió una llamada de su médico que puso en jaque la continuidad del rodaje.

La intérprete se encontraba ya caracterizada como Nené Romero, el personaje al que da vida en la película, y estaba a punto de comenzar Batallón de Modistillas, una de las escenas en las que aparece cantando y bailando ante un numeroso grupo de soldados. Alrededor de 300 figurantes esperaban para comenzar la grabación cuando la actriz recibió aquella llamada.

"Pasó una cosa tremenda. Yo tenía un secreto muy gordo, y es que mi doctor me acababa de llamar para decirme que creía que tenía un aneurisma en el cerebro", ha relatado Cruz a 'Kinótico' al recordar aquel momento.

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Tal y como ha explicado, "yo pasé mucho miedo", y tuvo que "pedir permiso" para saber si podía continuar con el rodaje. "Tenía que rodar con mucho cardio, cantar, bailar, subirme en un tanque y pelearme con un montón de hombres", cuenta.

"¿Puedo hacerlo o cortamos el rodaje?", le preguntó al especialista. "Porque si era peligroso no lo iba a hacer, porque tengo hijos también". Finalmente, el médico le dijo que no había problema, pero que tenían que repetirle la prueba. "Me dijo que igual era una falsa alarma, y por suerte fue así", ha señalado la actriz.

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Sin embargo, la actriz todavía recuerda "la sensación" de estar en un tanque donde tenía que retomar la grabación, "entrar ahí con ese miedo a morir, y encontrarme con toda esa vida...".

También rememora cómo se lo contó a sus compañeros y cuál fue su reacción. "Lo pude meter todo en esos dos días de rodaje, y al tercero les dije: 'Chicos, yo me estoy volviendo loca. Necesito compartir esto con vosotros', y ellos se quedaron de piedra. Lo primero que me dijeron fue: 'Paramos, paramos y adelantamos otras pruebas. No hace falta que forcemos nada'. Al final hicimos lo que dijo el doctor, rodamos, y cuando volví, gracias a Dios, había sido una falsa alarma", zanja.