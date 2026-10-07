Los hechos se remontan a 2024 y el rapero, que tenía 49 años, debería indemnizar con 30.000 euros a la menor

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La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado 17 años de cárcel para el rapero grancanario Frankie Gee por haber mantenida de forma continuada relaciones sexuales con una niña de solo 14 años, él tenía 49 en el momento de los hechos. Además, lo grababa y guardaba esos archivos en su móvil.

Tal y como informa ‘Canarias 7’, el Ministerio Público solicita además que el acusado indemnice a la niña con 30.000 euros y que se le impongan 22 años de alejamiento y prohibición de comunicación con ella, siete de libertad vigilada y 10 de prohibición de trabajar con menores de edad cuando cumpla condena.

Al rapero canario se le acusa de un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años, otro de utilización de menores con fines pornográficos, posesión de pornografía infantil y un tercero de quebrantamiento al haber incumplido presuntamente la orden de alejamiento que tenía respecto a la víctima antes de que fuera detenido.

Los hechos se remontan a 2024

Los hechos se sitúan entre los meses de julio y agosto de 2024, cuando Francisco Manuel González, nacido en 1975, “mantuvo una relación con la menor de edad”. La niña tenía entonces 14 años. El fiscal sostiene que el procesado, "con ánimo de menoscabar su indemnidad sexual, mantuvo en varias ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal y oral en el domicilio del procesado", una vivienda del barrio de La Isleta.

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El rapero habría conocido a la menor en junio de 2024 en la playa de Las Canteras. A partir de ahí contactaron a través de redes sociales y entablaron una relación que al auto, recogido por el citado medio, describe con apariencia de noviazgo.

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Quedaban a solas en restaurantes, discotecas, el gimnasio o el cine, él la presentaba a su familia como “su novia” y la niña llegaba a pernoctar en su domicilio los fines de semana.

Se llevaban 35 años de diferencia

La resolución recoge mensajes en los que presuntamente él le decía “te amo lindo, te necesito mucho, te adoro lindo, no puedo estar sin mi muñeca linda”, mientras ella le respondía con audios como «tengo ganas de que sea jueves para estar juntos todo el fin de semana”. Se llevaban 35 años de diferencia.

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Tal y como ha indicado el Ministerio Público, “algunas de dichas relaciones sexuales con la menor fueron grabadas por el procesado, el cual las almacenó en su móvil”, sin que conste que dicho material haya sido difundido “por el procesado a terceras personas”.