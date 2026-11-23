El actor es el último invitado de 'Cangrejos Albinos', el ciclo de entrevistas de Mediaset conducido por la presentadora de 'Informativos Telecinco' Ángeles Blanco

Puedes ver la charla completa de Paco León en 'Cangrejos Albinos', en vídeo y en abierto, en Mediaset Infinity

Compartir







La faceta más desconocida de Paco León está ligada a algunos miembros de su familia que poco tienen que ver con los escenarios de televisión, el cine o la dirección cinematográfica.

El actor ha desvelado que procede de una saga de artistas de circo y que, por la rama paterna de su abuelo, cuenta con varias generaciones de payasos profesionales.

PUEDE INTERESARTE La vida actual de Paco León: sus proyectos tras el éxito de Aída y vuelta y su discreto noviazgo con un arquitecto

El intérprete ha compartido esta anécdota durante su entrevista en 'Cangrejos albinos', el ciclo de entrevistas conducido por la presentadora de 'Informativos Telecinco' Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en colaboración con Mediaset España.

Bajo el título 'La comedia como bisturí', León se ha desplazado hasta los Jameos del Agua de Lanzarote para cerrar la última edición de la temporada del programa.

Durante la conversación con Blanco, el cómico ha reflexionado sobre su trayectoria profesional, su evolución como actor y su salto detrás de las cámaras. Pero, además, ha sorprendido al hablar de sus orígenes y de una tradición artística que forma parte de su historia familiar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El desconocido trabajo de la familia de Paco León

La conversación ha girado también en torno al reconocimiento que ha recibido a medida que ha ampliado sus facetas profesionales. El actor que da vida a Luisma en 'Aída' ha explicado que, cuando comenzó a dirigir, percibió un cambio en la manera en la que le trataban dentro de la industria audiovisual.

"Yo noté como el cambio de que la gente me miraba de diferente manera, me hablaban como: 'Ah, es como director'", ha recordado.

Una transformación que la presentadora ha relacionado con el prestigio que suele acompañar al salto de la interpretación a la dirección, sobre todo cuando un actor comienza a asumir también responsabilidades creativas detrás de las cámaras.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sin embargo, el sevillano ha aprovechado para reivindicar el valor de la comedia y la dificultad que entraña dedicarse profesionalmente a hacer reír. "A ver, dirigir dirige cualquiera. Payasos buenos hay tres", ha afirmado.

Ante la pregunta de si considera más complicado hacer reír que dirigir, León no ha dudado en responder: "Sí, sí, sobre todo tener una carrera", ha explicado, antes de poner en valor el trabajo de los cómicos y de los que define como "payasos profesionales".

Mis tíos abuelos, la parte de mi abuelo de mi padre... Ya llevan cuatro generaciones de payasos de circo

Es en ese momento cuando ha salido a relucir su historia familiar. "Yo vengo de familia de circo", ha indicado, despertando el interés de la periodista. El actor ha aseverado que la tradición artística procede de la rama paterna de su familia y que sus antepasados llevan varias generaciones dedicándose a esta profesión: "Mis tíos abuelos, la parte de mi abuelo de mi padre... Ya llevan cuatro generaciones de payasos de circo", ha confesado.

En este sentido, el mundo del espectáculo ambulante ha formado parte de la historia de los León durante varias generaciones, con familiares que hicieron de la interpretación, el humor y los números circenses su forma de vida.

Cabe destacar que uno de sus familiares, José León García, conocido artísticamente como Pepín León, recibió en 2004 el galardón Nariz de Oro, un reconocimiento a su trayectoria como payaso.

Su orgullo familiar

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista ha llegado cuando el protagonista de 'Toc, toc' ha relacionado sus orígenes circenses con los comentarios que recibe en las redes sociales.

El actor ha explicado que, en ocasiones, algunos usuarios utilizan la palabra payaso con intención despectiva para atacarle, aunque él ha encontrado en su propia historia familiar una razón para tomárselo de otra manera.

"Había muchas veces eso cuando incluso en las redes, ¿sabes? Cuando me intentan insultar diciéndome payaso, digo: 'Y a mucha honra, oye, ¿qué pasa?'", ha comentado entre risas.

Una respuesta con la que ha querido reivindicar así una profesión que considera mucho más exigente de lo que habitualmente se reconoce.

Ángeles Blanco ha aprovechado la confesión para preguntarle si echa de menos el circo y si considera que esta tradición está desapareciendo. "Se echa de menos, ¿verdad? Cada vez hay menos circos", ha apuntado la periodista.

En este sentido, León ha reconocido que el sector ha cambiado y que hay aspectos de los espectáculos de circo tradicionales que han tenido que evolucionar, sobre todo en relación con la presencia de animales. "Hay que evolucionar", ha concluido.