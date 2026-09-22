Su madre fue quien la encontró sin vida en su casa de Hobe Sound, Florida

La exproductora de Fox presentó en 2020 una demanda contra Ed Henry por abuso sexual

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Jennifer Eckhart, exproductora de Fox News, ha muerto a los 36 años. Tal y como se especifica en el informe de la Oficina del Sheriff del condado de Martin, la periodista fue encontrada sin vida el pasado sábado 19 de septiembre en su casa de Hobe Sound, Florida.

Un portavoz de la oficina del sheriff confirmó a 'TMZ' que su muerte fue declarada suicidio. Según el medio, su madre fue quien la encontró sin vida en la casa.

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Episodios de violencia, amenazas y exigencias de carácter sexual

Jennifer Eckhart trabajó durante siete años en Fox Business Network y Fox News como productora asociada. La exproductora presentó en 2020 una demanda contra Ed Henry, por aquel entonces presentador de 'Fox News', por abuso sexual. Pero él lo negó todo.

Eckhart afirmó en su denuncia haber sufrido episodios de violencia, amenazas y exigencias de carácter sexual. 'Fox News' despidió a Henry después de conocer las acusaciones y aseguró que había actuado de inmediato ante la denuncia de Eckhart.

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La batalla legal se alargó durante cinco años hasta que en junio de 2025 alcanzaron un acuerdo extrajudicial. Ha sido una batalla legal agotadora de cinco años, con retos increíbles que, en ocasiones, casi me parecieron insoportables", declaró la periodista. "Con este acuerdo, se me ha quitado un peso de encima y se ha renovado mi pasión por apoyar a otras personas que han sobrevivido a traumas", añadió.

"Convertí el dolor en propósito". dijo de sus nuevos proyectos

Tras alejarse de la televisión, Eckhart fundó 'The Reinvented Project', una organización dedicada a ayudar a supervivientes de traumas mediante terapia asistida con animales. La periodista de 36 años también creó el podcast 'REINVENTED with Jen Eckhart', centrado en historias de recuperación y superación: "Convertí el dolor en propósito". Ella destacó que las supervivientes "no necesitan la validación de un tribunal para salir fortalecidas de aquello que intenta destruirlas".

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Eckhart atravesó otro momento difícil en junio de 2025 cuando fue arrestada y acusada de agredir a su novio, Thomas Beasley, cuando este intentó poner fin a su relación. Pero el cargo por agresión fue retirado más tarde. En su última publicación en redes sociales, la periodista explicó que estaba muy feliz de volver a Internet y que estaba "trabajando en cosas emocionantes".